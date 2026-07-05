قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟
الكويت تفتح باب التطوع العسكري للنساء
تاريخ مواجهات ميسي ضد محمد صلاح قبل قمة مصر والأرجنتين في كأس العالم
أيمن يونس: محمد هاني لاعب بطل.. والتقليل من مجهوده مع منتخب مصر أمر مرفوض
مساعد الأهلي.. أبرز المعلومات عن البرتغالي الأقرب لقيادة الزمالك
البدوي: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحوار الإعلامي انطلاقة جديدة لتطوير المنظومة
ألفونسو ديفيز يكشف سبب غيابه أمام المغرب: قررت عدم اللعب ولم أكن جاهزًا بنسبة 100%
ظهر مرتديا سماعات.. الكلب "برودي" يخالف تعليمات الفيفا لمتابعة ميسي في المونديال
محمد العرابي: الحروب الراهنة أجبرت العالم على إعادة النظر في مفاهيم الأمن والطاقة
وسط ترقب جماهيري.. الأهلي يُقدم الحسين عموتة في مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل
الأرصاد تحذر من تزايد درجات الحرارة والرطوبة وارتفاع الأمواج| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة وزراء ليتوانيا: تركيا تعد حليفا مهما في حلف شمال الأطلسي وتتمتع بقدرات عسكرية قوية

رئيسة وزراء ليتوانيا: تركيا تعد حليفا مهما في حلف شمال الأطلسي وتتمتع بقدرات عسكرية قوية
رئيسة وزراء ليتوانيا: تركيا تعد حليفا مهما في حلف شمال الأطلسي وتتمتع بقدرات عسكرية قوية
أ ش أ

قالت رئيسة وزراء ليتوانيا إنجا روجينيني إن تركيا تعد حليفا مهما في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتتمتع بقدرات عسكرية قوية وموقع جغرافي استراتيجي، وذلك في تصريحات أدلت بها قبيل قمة أنقرة المقررة انعقادها هذا الإسبوع.
وثمنت روجينيني -حسبما نقلت قناة "إيه نيوز" التركية اليوم /الأحد/- مساهمة تركيا في الحفاظ على أمن منطقة البلطيق، كما أعربت عن توقعاتها بأن تؤكد القمة مجددا على أهمية الوحدة عبر الأطلسي ووفاء جميع الحلفاء بالتزاماتهم بموجب معاهدة واشنطن.
وشددت روجينيني، على ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي وتطوير القدرات الدفاعية لضمان وضع دفاعي قوي.
وأشارت إلى أن الحرب الروسية- الأوكرانية قد تسببت في تدهور البيئة الأمنية في أوروبا بشكل كبير، وخاصة بالنسبة للدول المجاورة.
وأدانت رئيسة الوزراء الليتوانية، الانتهاكات الأخيرة لطائرات مسيرة للمجال الجوي لدول منطقة البلطيق والتي أثرت على الجناح الشرقي لحلف الناتو.
ومن المقرر أن تبدأ قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) أعمالها في أنقرة هذا الإسبوع لبحث زيادة الاستثمارات الدفاعية وجهود الردع والتحديات الأمنية والأزمة الأوكرانية.

رئيسة وزراء ليتوانيا إنجا روجينيني حلف شمال الأطلسي ناتو قدرات عسكرية قوية الحفاظ على أمن منطقة البلطيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتيليجرام والتعليم تتحرك

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

حل امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

الصور المتداولة

تداول صورة مزعومة لامتحان انجليزي الثانوية العامة "على سجادة"|والتعليم تحقق

الصورة المثيرة للجدل

ضبط مراقب صور امتحان انجليزي الثانوية العامة "في الحمام" وأرسله لجروبات الغش

صورة أرشيفية

آلام الولادة تفاجئ طالبة ثانوية عامة أثناء امتحان الانجليزي بإحدى اللجان بالدقي

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم بعد قرار رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

مجلس النواب

عودة المفصولين على الطاولة.. مشروع قانون يقترح إلغاء قرارات إنهاء الخدمة لهؤلاء

ميدو

تأجيل دعوى الحكم محمود البنا ضد ميدو بتهمة السب والقذف.. وهذه عقوبته

الدكتور ممدوح محمد محمود

"الحرية المصرى": رسائل الرئيس من "الأوكتاجون" تؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح السياسي والاقتصادي والإعلامي

بالصور

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟
بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟
بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد