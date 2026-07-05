رئيسة وزراء ليتوانيا: تركيا تعد حليفا مهما في حلف شمال الأطلسي وتتمتع بقدرات عسكرية قوية

قالت رئيسة وزراء ليتوانيا إنجا روجينيني إن تركيا تعد حليفا مهما في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتتمتع بقدرات عسكرية قوية وموقع جغرافي استراتيجي، وذلك في تصريحات أدلت بها قبيل قمة أنقرة المقررة انعقادها هذا الإسبوع.

وثمنت روجينيني -حسبما نقلت قناة "إيه نيوز" التركية اليوم /الأحد/- مساهمة تركيا في الحفاظ على أمن منطقة البلطيق، كما أعربت عن توقعاتها بأن تؤكد القمة مجددا على أهمية الوحدة عبر الأطلسي ووفاء جميع الحلفاء بالتزاماتهم بموجب معاهدة واشنطن.

وشددت روجينيني، على ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي وتطوير القدرات الدفاعية لضمان وضع دفاعي قوي.

وأشارت إلى أن الحرب الروسية- الأوكرانية قد تسببت في تدهور البيئة الأمنية في أوروبا بشكل كبير، وخاصة بالنسبة للدول المجاورة.

وأدانت رئيسة الوزراء الليتوانية، الانتهاكات الأخيرة لطائرات مسيرة للمجال الجوي لدول منطقة البلطيق والتي أثرت على الجناح الشرقي لحلف الناتو.

ومن المقرر أن تبدأ قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) أعمالها في أنقرة هذا الإسبوع لبحث زيادة الاستثمارات الدفاعية وجهود الردع والتحديات الأمنية والأزمة الأوكرانية.