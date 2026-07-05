تأجيل الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري بسبب زيارة ماكرون

أصدر رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد طه الأحمد، قرارا بتأجيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس إلى موعد يحدد لاحقا، لتعذر حضور الرئيس أحمد الشرع واستقباله نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيصل إلى دمشق غدا الاثنين.



على أن يُنشر هذا القرار عبر المواقع الرسمية للجنة وأي وسائل أخرى تكفل العلم به.

وأوضح رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد طه الأحمد، أن انعقاد الجلسة الأولى يشترط حضور الرئيس السوري، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، مشيرا إلى أن هذا التأجيل يأتي تزامنا مع الاستعدادات لاستقبال الرئيس الفرنسي في زيارة رسمية للبلاد غدا.

و أعلنت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية أن الزيارة ستشهد جلسة حوار مستديرة تجمع الرئيسين الشرع وماكرون مع وفدي البلدين.

ويضم الوفد الفرنسي المرافق لماكرون نخبة من المستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، مما يعكس توجها جادا لتعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين الجانبين إلى جانب الملفات السياسية.