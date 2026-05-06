سعد سمير : الحمد لله موسم صعب وطويل وهدفه واضح

أشاد سعد سمير مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، بلاعبي الفريق في المرحلة الحاسمة والمصيرية في بطولة الدوري بالجولة الأخيرة والتي ستحدد بطل الدوري.

وكتب سعد سمير ، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الحمدلله موسم صعب وطويل .. هدف واضح من اول الموسم التواجد في المربع الذهبي انجاز جديد يحسب لنادي سيراميكا الوصول للبطولات الأفريقية.

و أضاف: شكرا لمجلس الاداره والجهاز الفني وكل الأجهزة الإدارية والطبية ومسئولي المهمات في النادي .. شكر خاص للاعبي الفريق الرجالة الي اتحملو ضغوط كبيرة علي مدار الموسم وفي مراحل الحسم تستاهلو كل خير ونجاح دايما رجالة ودائما عيلة واحدة.

ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري بعد الجولة السادسة

1- الزمالك 53 نقطة

2- بيراميدز 51 نقطة

3- الأهلي 50 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 44 نقطة

5- المصري البورسعيدي 40 نقطة

6- إنبي 36 نقطة

7- سموحة 31 نقطة

نظام بطولة الدوري الممتاز

وتقام بطولة الدوري المصري الممتاز بنظام المرحلتين، ولُعبت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، وتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين؛ مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وتضم فرق مجموعة التتويج كلًّا من: الزمالك ـ بيراميدز ـ الأهلي ـ سيراميكا ـ المصري ـ سموحة ـ إنبي.