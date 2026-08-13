د. أمل شمس تحذر من المقارنات الاجتماعية وتأثير السوشيال ميديا على الرضا عن النفس

حذرت الدكتورة أمل شمس، أستاذ علم الاجتماع والتنمية بجامعة عين شمس، من تأثير المقارنات الاجتماعية الناتجة عن التعرض المستمر لمواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الإنسان قد يقارن نفسه بالآخرين من حيث الشكل والمستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي.





وأوضحت أن السوشيال ميديا تسمح للإنسان برؤية أشخاص كثيرين من مختلف أنحاء العالم، لكن الصورة التي يتم تقديمها على مواقع التواصل قد لا تكون دائمًا صورة كاملة عن الواقع، مشيرة إلى أن الشخص قد يقدم نفسه على أنه سعيد وفرحان ومتفائل، بينما قد يكون في الحقيقة يعاني من مشكلة أو يمر بأزمة.



وأكدت أن هذه المقارنات تؤثر على فكرة الرضا عن النفس، موضحة أن الإنسان قد يرى شخصًا لديه أشياء لا يمتلكها، فيبدأ في التفكير بأن الآخرين حققوا الكثير بينما هو لم يحقق ما يريد.



وشددت على أن نقطة البداية هي الإيمان بالنفس والقدرات، موضحة أن البشر ليسوا متساوين في كل شيء، فهناك شخص لديه قدر من الجمال ولا يمتلك المال، وآخر لديه المال ولا يمتلك القدر نفسه من الجمال، وشخص لديه قبول اجتماعي أو مهارات تواصل جيدة.



وأكدت أن كل شخص لديه نقاط قوة، لكن المهم أن يكتشف الإنسان نفسه ويعرف ما الذي يميزه، مشيرة إلى أن الاختلاف بين الأشخاص هو ما يجعلهم يكملون بعضهم البعض.



كما أكدت أهمية دور الأسرة في بناء ثقة الأبناء بأنفسهم، موضحة أن البيت إذا كان ينتقد الطفل طوال الوقت فلن تكون لديه ثقة في نفسه، وقد يلجأ إلى المقارنات، بينما عندما يشعر الطفل بأنه مهم داخل أسرته فلن يحتاج إلى مقارنة نفسه بالآخرين بنفس الدرجة.