القبض على شخص تخصص فى النصب على أصحاب معارض السيارات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين أصحاب معارض تجارة السيارات والإستيلاء على أموالهم.





رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على أصحاب معارض تجارة السيارات والإستيلاء على أموالهم بزعم بيع سيارات لهم "على خلاف الحقيقة" وعقب التحصل منهم على مبلغ مالى كمقدم لبيع السيارة لحين إنهاء إجراءات نقل ملكيتها يقوم المذكور بإغلاق هاتفه المحمول.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، وضُبط بحوزته ( سيارة – 4 بطاقات دفع إلكترونى – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" ).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





