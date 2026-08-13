قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن
صدمة أمريكية.. 26 مليار دولار خسائر سنوية بسبب التحايل على رسوم ترامب
بعد السيطرة على الحريق.. مصدر أمني ينفي سقوط مصعد داخل مول أرابيلا بالتجمع
«الأنسولين حياة» هل يتوقف استيراده للأطفال؟ استغاثة للأهالي ورد حاسم من هيئة الدواء
بمشاركة أكرم توفيق.. الأهلي ينهي مرانه المسائي في إسبانيا استعدادًا لمباراة «يوروبا» غدًا
بينهم طفل.. إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على محور 30 يونيو
هل تتحمل إثم جرائم ارتكبت بخط هاتف مسجل ببطاقتك؟ أمين الفتوى يجيب
الصحة : 3 وفيات و17 مصابا في حادث مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة
بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة
تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد
حبس البلوجر دهب أشرف و3 آخرين في واقعة ضرب سيدة وطفلين بالمقطم
عبدالعاطي : نستهدف رفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية لدول D-8.. كيف يدعم القرار نمو الصادرات؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
علياء فوزى

يمثل انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية للدول الثماني النامية (D-8) خطوة جديدة لتعزيز حركة التجارة الخارجية وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق دولية واسعة، في ظل توجه الدولة إلى دعم الصادرات وتنويع الأسواق أمام المنتج المصري.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية، إلى جانب بروتوكول تسوية المنازعات الخاص بالاتفاقية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القرار خلال جلسته المنعقدة في 15 يونيو 2026.

اتفاقية D-8 تفتح فرصًا جديدة أمام الصادرات المصرية

وتضم اتفاقية التجارة التفضيلية للدول الثماني النامية مصر ونيجيريا وتركيا وإيران وبنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا وباكستان، بما يتيح لمصر الاستفادة من شبكة تجارية تضم أسواقًا متنوعة في قارتي آسيا وأفريقيا.

ويستهدف الاتفاق تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء، ودعم التكامل الاقتصادي، وتهيئة بيئة تجارية أكثر استقرارًا وشفافية وقابلية للتنبؤ، بما يعزز المنافسة العادلة ويدعم نمو التبادل التجاري بصورة مستدامة.

كيف يدعم انضمام مصر إلى اتفاقية D-8 الصادرات؟

وتتمثل إحدى أبرز المكاسب المتوقعة لمصر في خفض التعريفات الجمركية على عدد من السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء، وهو ما يمكن أن يرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في أسواق دول D-8، خاصة مع انخفاض تكلفة دخول السلع إلى الأسواق المستهدفة.

وتلزم الاتفاقية كل دولة عضو بتخفيض التعريفات الجمركية على عدد من السلع المدرجة في جداول الالتزامات الوطنية، على أن تشمل التخفيضات ما لا يقل عن 8% من إجمالي الخطوط الجمركية التي تتجاوز رسومها 10%.

كما تحدد الاتفاقية شرائح لخفض الرسوم الجمركية، إذ يتم تخفيض الرسوم المفروضة على السلع التي تزيد تعريفاتها على 25% إلى 25%، بينما تنخفض التعريفات التي تتراوح بين 15% و25% إلى 15%، والتعريفات التي تتراوح بين 10% و15% إلى 10%.

ومن شأن هذه التخفيضات أن تمنح المنتجات المصرية المصدرة فرصة أكبر للمنافسة من حيث السعر في الأسواق الأعضاء، خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها قاعدة إنتاجية وتصديرية.

إلغاء الرسوم يعزز انسياب التجارة

وتنص الاتفاقية على إلغاء الرسوم ذات الأثر المماثل المفروضة على السلع التي تتمتع بالمعاملة التفضيلية بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وهو ما يسهم في تقليل الأعباء المرتبطة بالتجارة وتعزيز انسياب حركة السلع بين الدول الأعضاء.

كما تلتزم الدول الأطراف بعدم رفع معدلات التعريفة الجمركية المطبقة على السلع المشمولة بالمعاملة التفضيلية إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الإشرافية المختصة، مع تبادل الإخطارات المتعلقة بالتعريفات المطبقة ومراجعتها بعد مرور ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

ويمثل ذلك عنصرًا مهمًا للمصدرين، إذ يوفر قدرًا أكبر من الاستقرار والقدرة على التنبؤ بالتكاليف التجارية عند التخطيط للتوسع في الأسواق الخارجية.

مبدأ المعاملة الوطنية يدعم المنتجات المصرية

وتتضمن الاتفاقية أيضًا تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية، الذي يقضي بمنح السلع المستوردة من الدول الأعضاء معاملة لا تقل عن المعاملة الممنوحة للسلع الوطنية فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة للبيع والشراء والنقل والتوزيع والاستخدام.

ويعزز هذا المبدأ فرص المنتجات المصرية في التعامل داخل أسواق الدول الأعضاء في إطار أكثر عدالة، بما قد يساعد الشركات المصرية على توسيع قاعدة عملائها وزيادة حجم صادراتها إلى تلك الأسواق.

500 مليار دولار مستهدف للتجارة البينية بحلول 2030

وتأتي اتفاقية التجارة التفضيلية في وقت تستهدف فيه دول مجموعة D-8 زيادة حجم التجارة البينية بصورة كبيرة.

وخلال اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8، التي عقدت في القاهرة خلال ديسمبر الماضي برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، بلغ حجم التجارة البينية بين دول المجموعة نحو 150 مليار دولار خلال عام 2024.

وتستهدف الدول الأعضاء رفع حجم التجارة البينية إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعكس حجم الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية لزيادة حضورها في أسواق الدول الأعضاء، والاستفادة من نمو الطلب على السلع والخدمات.

بروتوكول تسوية المنازعات يعزز الثقة التجارية

ولا تقتصر أهمية انضمام مصر إلى الاتفاقية على خفض الرسوم الجمركية، إذ يشكل بروتوكول تسوية المنازعات عنصرًا مهمًا في دعم البيئة التجارية بين الدول الأعضاء.

ويضع البروتوكول قواعد وإجراءات أكثر وضوحًا للتعامل مع المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين الدول، سواء فيما يتعلق بتفسير اتفاقية التجارة التفضيلية أو تطبيق أحكامها، بما يساعد على توفير آلية منظمة لتسوية الخلافات.

وتسهم هذه الآلية في تعزيز الثقة لدى مجتمع الأعمال، إذ تمنح المصدرين والمستوردين إطارًا أكثر وضوحًا للتعامل مع النزاعات التجارية المحتملة.

تنويع الأسواق أمام المنتج المصري

ومن أبرز الأبعاد الاستراتيجية للاتفاقية بالنسبة لمصر أنها تساعد على تنويع أسواق الصادرات المصرية وعدم الاعتماد على مجموعة محدودة من الأسواق التقليدية.

وتضم مجموعة D-8 دولًا ذات أسواق كبيرة وقواعد استهلاكية وصناعية متنوعة، مثل تركيا وإندونيسيا وبنجلاديش وباكستان ونيجيريا وماليزيا، ما يتيح فرصًا أمام الشركات المصرية لدراسة احتياجات هذه الأسواق وزيادة صادرات السلع التي تتمتع مصر بميزة تنافسية في إنتاجها.

وبالتالي، يمكن أن يمثل الاتفاق إطارًا جديدًا أمام القطاعات التصديرية المصرية، خاصة مع الاستفادة من خفض الرسوم الجمركية وتسهيل حركة السلع وتحسين البيئة المنظمة للتجارة.

D-8.. إطار للتعاون الاقتصادي بين الدول النامية

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي للدول الثماني النامية D-8 بموجب إعلان إسطنبول الصادر عن قمة رؤساء الدول والحكومات في 15 يونيو 1997، باعتبارها إطارًا للتعاون الاقتصادي بين الدول النامية الأعضاء.

وتضم المنظمة مصر ونيجيريا وتركيا وباكستان وإيران وبنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا، فيما انضمت أذربيجان إلى المنظمة عام 2025.

ومع دخول مصر في اتفاقية التجارة التفضيلية، تتعزز فرص الاستفادة من هذا الإطار الاقتصادي في دعم التجارة والاستثمار والتكامل بين الأسواق النامية.

مصر الدول النامية التجارة الصادرات المصرية اتفاقية التجارة التفضيلية للدول الثماني النامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

يوسف بلعمري

موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

بيزيرا

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

كوشنر

كوشنر يزور إسرائيل للضغط على نتنياهو بشأن “سلام غزة”

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التراجع

المغرب

المغرب يحتضن لأول مرة نصف نهائي «PFL أفريقيا» للفنون القتالية المختلطة

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد