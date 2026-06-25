مشيدا بزيادة المعاشات.. برلماني: القيادة السياسية تنحاز دائما للفئات الأولى بالرعاية

أكد النائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب، أن القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% يمثل طوق نجاة حقيقيا وضمانة إضافية لأصحاب المعاشات في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

زيادة المعاشات

وأوضح بطيئة أن هذا القرار يحمل في طياته أبعاداً إنسانية واجتماعية نبيلة، ويعكس التقدير العميق من القيادة السياسية لجيل الرواد من المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وبنائه.

وأضاف عضو مجلس النواب أن ملف الحماية الاجتماعية شهد في عهد الرئيس السيسي طفرة غير مسبوقة، حيث انتقل من مجرد برامج مساعدة تقليدية إلى شبكة أمان إستراتيجية متكاملة تستهدف صون كرامة المواطن. وأشار إلى أن الدولة تضع الفئات الأولى بالرعاية وكبار السن في مقدمة خطط التنمية المستدامة، وتعمل على الدوام لضمان تيسير سبل العيش لهم وتوفير حياة كريمة تليق بتضحياتهم.

وأشار النائب رمضان بطيئة إلى أن هذه الزيادة الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المعيشية والمادية عن كاهل ملايين الأسر المصرية المستفيدة، مما يعينها على تدبير متطلبات الحياة اليومية والأساسية بكرامة واستقرار.

المعاشات

وتابع أن هذا الانحياز الرئاسي الدائم للمواطن البسيط يبعث برسائل طمأنينة قوية لكل بيت مصري، ويؤكد تلاحم القيادة مع نبض الشارع واحتياجاته الفعلية.