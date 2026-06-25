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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الرئيس السيسي يستشعر احتياجات المواطنين ويترجمها إلى قرارات داعمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على حماية أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، في إطار نهج ثابت يوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

زيادة المعاشات 

وقال مدكور إن الرئيس السيسي أثبت على مدار السنوات الماضية قدرته على قراءة المشهد بدقة والتدخل في التوقيت المناسب لاتخاذ قرارات تخفف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن زيادة المعاشات تأتي استجابة واقعية للمتغيرات الاقتصادية الراهنة واحتياجات ملايين الأسر المصرية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أصحاب المعاشات يمثلون قيمة وطنية كبيرة، بعدما قدموا سنوات طويلة من العمل والإنتاج في مختلف مؤسسات الدولة، ولذلك فإن توفير حياة كريمة لهم يعد واجبًا وطنيًا يعكس تقدير الدولة لعطائهم ودورهم في بناء الوطن.

وأكد أن القرار يجسد نجاح الدولة في بناء شبكة حماية اجتماعية قوية وقادرة على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة لا تقوم فقط على المشروعات القومية الكبرى، وإنما ترتكز أيضًا على حماية الإنسان المصري وتعزيز جودة حياته.

المعاشات اليوم

وأشار مدكور إلى أن ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات اقتصادية متسارعة يفرض أهمية استمرار الإجراءات الداعمة للمواطنين، وهو ما تحرص عليه القيادة السياسية من خلال حزم الحماية الاجتماعية والقرارات التي تستهدف الحفاظ على الاستقرار المعيشي للأسر المصرية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن زيادة المعاشات تحمل رسالة طمأنة واضحة لملايين المواطنين، مفادها أن الدولة المصرية ماضية في الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، وأن الرئيس السيسي يضع دائمًا احتياجات المواطن البسيط في صدارة أولوياته، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

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