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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث دعم التحول الرقمي ويوجه بتشغيل جميع محال مركز الصيد التعاوني

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
أ ش أ

أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال، حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة للاستفادة من التقنيات الذكية في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به شركة "فودافون مصر"؛ في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتبني أحدث الحلول التكنولوجية.

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من شركة فودافون مصر، ضم نائب مدير العلاقات الحكومية بالشركة محمود عز الدين، ومسؤول العلاقات الحكومية بجنوب سيناء محمد حمدي؛ لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والحلول التكنولوجية الحديثة؛ بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

واستعرض المحافظ - خلال اللقاء - عددًا من المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها بمختلف مدن المحافظة، والتي تتقاطع مع مجالات عمل الشركة؛ بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في تطبيق الحلول الذكية ودعم البنية التكنولوجية، كما شهد اللقاء مناقشات حول مقترحات تستهدف رفع كفاءة الخدمات الرقمية والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء مدن ذكية ومستدامة.

وفي سياق متصل، أجرى السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء إيهاب رشاد جولة ميدانية بمركز الصيد التعاوني بمدينة طور سيناء؛ تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على احتياجات المركز وإزالة أي معوقات تعوق تشغيله.

واستمع السكرتير العام إلى أصحاب المحال العاملة بالمركز، الذين أشادوا بدوره في توفير الأسماك للمواطنين، كما استعرضوا أبرز التحديات التي تواجه الصيادين والتجار، موجهًا بسرعة تذليلها لضمان التشغيل الكامل للمركز.

كما وجه بسرعة تشغيل جميع المحال المغلقة، وإعادة طرح المحال التي لم يتم استلامها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، إلى جانب استكمال الإجراءات التنفيذية لتفعيل مركز الصيد التعاوني؛ بما يحقق مصلحة المواطنين.

محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال الشركات الوطنية الرائدة

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