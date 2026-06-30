قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مات بلدغـ ـة ثعبان.. القصة الكاملة لمصرع طفل أثناء مساعدة والده في الحقل بالشرقية
مفاجأة .. الذهب يغيّر المسار ويسجل ارتفاعا في الأسعار اليوم| تفاصيل
النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل
صدام أفريقي ومواجهة أوروبية.. مواعيد مباريات اليوم 30-6-2026 في كأس العالم
انطلاق الجلسة العامة للنواب لاستكمال مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل
نصب على مواطنين.. القبض على أدمن صفحة لبيع الهواتف المحمولة على الإنترنت
الرئيس السيسي يهنىء الكونغو الديمقراطية بذكرى العيد القومي والصومال بذكرى يوم تأسيس الجمهورية
قرارات عاجلة من التعليم لضبط عملية التحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع الولايات المتحدة في الدوحة.. ولا خطط للقاء المسئولين الأمريكيين
رحلوا إلى غير رجعة.. وزير الداخلية الأمريكي يرقص فرحاً بخروج إيران من كأس العالم
عامر العمايرة: فوز المغرب على هولندا يقفز بـ أسود الأطلس إلى المركز السادس عالميًا
اليوم.. ترتيبات رسمية وشعبية لاستقبال المنتخب الأردني في مطار الملكة علياء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المصرية للاتصالات.. شريك الدولة في التحول الرقمي داخل قرى حياة كريمة تنجز توصيل الألياف الضوئية لأكثر من 1250 قرية

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
أحمد عبد القوى

واصلت الشركة المصرية للاتصالات تحقيق معدلات إنجاز متقدمة في مشروع مد كابلات الألياف الضوئية لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أتمت تنفيذ نحو خمسة ملايين خط ألياف ضوئية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي تشمل 1450 قرية في 52 مركزًا في 20 محافظة بما يسهم في إتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة للمواطنين، ويدعم التوسع في تقديم الخدمات الرقمية داخل القرى.

وتواصل الشركة أعمال توصيل شبكات الألياف الضوئية إلى جميع المباني الحكومية داخل القرى المستهدفة، حيث تم توصيل الخدمة إلى 75% من المجمعات الخدمية بالقرى بما يعزز كفاءة البنية التحتية الرقمية ويتيح تقديم الخدمات الرقمية بكفاءة أعلى.

وتواصل الشركة المصرية للاتصالات تنفيذ الأعمال في القرى المتبقية وفقًا للجداول الزمنية المحددة بالتزامن مع المرافق الأخرى، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان مشروع توصيل كابلات الألياف الضوئية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قد شهد تقدمًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد القرى التي تم تنفيذها من267 قرية بنهاية عام 2023، إلى 856 قرية بنهاية عام 2024، ثم تجاوز1000  قرية خلال عام 2025، لتصل حاليا إلى أكثر من 1250 قرية من إجمالي 1450 قرية مستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة.

مصرية اتصال اتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب؟|التعليم توضح

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

سعر الجنيه

1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية

نورهان قاتلة والدتها

تابت وكانت صائمة.. محامية تكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل إعدام فتاة بورسعيد

هبة مجدي

سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

دون إصابات.. إخماد حريق أتوبيس نقل عام بكورنيش الإسكندرية

محافظ القاهرة

قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن حريق منشأة ناصر.. صور

مياه بني سويف

بني سويف.. ضعف المياه عن مركز ومدينة ناصر وقرية الميمون بالواسطي الجمعة

بالصور

أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالشرقية يحصدون 26 ميدالية في بطولات الجمهورية للجودو

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

الشرقية.. استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟

ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟
ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟
ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟

فيراري F40 الأسطورية تستعد لتحطيم رقم قياسي جديد

فيراري F40 ميشيلوتو
فيراري F40 ميشيلوتو
فيراري F40 ميشيلوتو

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد