المصرية للاتصالات.. شريك الدولة في التحول الرقمي داخل قرى حياة كريمة تنجز توصيل الألياف الضوئية لأكثر من 1250 قرية

واصلت الشركة المصرية للاتصالات تحقيق معدلات إنجاز متقدمة في مشروع مد كابلات الألياف الضوئية لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أتمت تنفيذ نحو خمسة ملايين خط ألياف ضوئية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي تشمل 1450 قرية في 52 مركزًا في 20 محافظة بما يسهم في إتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة للمواطنين، ويدعم التوسع في تقديم الخدمات الرقمية داخل القرى.



وتواصل الشركة أعمال توصيل شبكات الألياف الضوئية إلى جميع المباني الحكومية داخل القرى المستهدفة، حيث تم توصيل الخدمة إلى 75% من المجمعات الخدمية بالقرى بما يعزز كفاءة البنية التحتية الرقمية ويتيح تقديم الخدمات الرقمية بكفاءة أعلى.



وتواصل الشركة المصرية للاتصالات تنفيذ الأعمال في القرى المتبقية وفقًا للجداول الزمنية المحددة بالتزامن مع المرافق الأخرى، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وكان مشروع توصيل كابلات الألياف الضوئية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قد شهد تقدمًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد القرى التي تم تنفيذها من267 قرية بنهاية عام 2023، إلى 856 قرية بنهاية عام 2024، ثم تجاوز1000 قرية خلال عام 2025، لتصل حاليا إلى أكثر من 1250 قرية من إجمالي 1450 قرية مستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة.