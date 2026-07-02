رضا فرحات: التحول الرقمي والعاصمة الإدارية نموذجان لبناء الجمهورية الجديدة

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق ونائب رئيس حزب المؤتمر، أن ما شهدته مصر من تحول رقمي وتطوير شامل للجهاز الإداري للدولة يُعد أحد أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نموذجًا متكاملًا للإدارة الحكومية الحديثة.



وأوضح فرحات في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدولة نجحت في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية من خلال ميكنة الإجراءات والتوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي، بما أسهم في رفع كفاءة الأداء، وتبسيط الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة في بناء مؤسسات حديثة تعتمد على التكنولوجيا والحوكمة، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز كفاءة الجهاز الإداري، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن مشروع متكامل لبناء الجمهورية الجديدة على أسس عصرية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن تطوير مؤسسات الدولة بعد ثورة 30 يونيو لم يقتصر على البنية التحتية، بل امتد إلى تحديث منظومة العمل الحكومي، بما يعزز قدرة الدولة على تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، ويلبي تطلعات المواطنين نحو إدارة حديثة ومستدامة.



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