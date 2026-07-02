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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير عسكري: افتتاح القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية نقلة نوعية تعزز سرعة اتخاذ القرار

القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
رحمة سمير

أكد العميد دكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل تحولًا كبيرًا في منظومة القيادة والسيطرة، ويعزز قدرة الدولة على إدارة الأزمات واتخاذ القرار بسرعة وكفاءة.


وقال العكاري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم"، إن مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأكتاجون"، المقرر افتتاحه السبت المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد نقلة نوعية في تاريخ العسكرية المصرية، ولا تقتصر أهميته على حداثة المنشآت أو ضخامة التصميم، وإنما تمتد إلى تطوير فلسفة إدارة العمليات العسكرية.

وأوضح أن المركز الجديد يجمع مختلف أفرع القوات المسلحة والأجهزة المعاونة في موقع واحد، بما يتيح تدفق المعلومات بصورة لحظية، ويسهم في تعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار، خاصة في ظل طبيعة التحديات الحديثة التي تتطلب استجابة فورية.

وأضاف أن الأكتاجون يمثل قلعة محصنة ضد مختلف أنواع التهديدات، بما في ذلك الهجمات السيبرانية، ويعتمد على أنظمة تكنولوجية متطورة مدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي وشبكات مؤمنة غير قابلة للاختراق، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الحروب والتهديدات المركبة.

وأشار العكاري إلى أن المركز الجديد يختلف عن النظم السابقة التي كانت تعتمد على توزيع الإدارات في مواقع متفرقة، مؤكدًا أن تجميع مراكز القيادة في مكان واحد يقلل زمن تداول المعلومات ويزيد من كفاءة التنسيق بين مختلف الأفرع العسكرية.

واختتم بالتأكيد على أن افتتاح القيادة الاستراتيجية يبعث برسالة ردع واضحة تؤكد امتلاك الدولة المصرية بنية تحتية عسكرية متطورة قادرة على حماية الأمن القومي والتعامل مع مختلف التحديات المستقبلية.

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