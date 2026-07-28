طلاب التربية العسكرية بجامعة المنصورة يتبرعون بـ75 كيس دم للمنصورة الجامعي

نظمت إدارة التربية العسكرية بالجامعة حملة للتبرع بالدم لصالح مستشفى المنصورة الجامعي، دعمًا لبنك الدم، وتأمينًا لاحتياجات المرضى من وحدات الدم، وترسيخًا لقيم العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية بين الطلاب.

وأُقيمت الحملة في إطار جهود إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة المنصورة، برئاسة الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبإشراف المقدم محمود سعد، مدير إدارة التربية العسكرية، وبالتنسيق مع الدكتور وليد منير، مدير مستشفى المنصورة الجامعي، ونُفذت تحت إشراف الدكتورة نادية المنشاوي، مدير بنك الدم بالمستشفى.

وشهدت الحملة إقبالًا ملحوظًا من طلاب التربية العسكرية على التبرع بالدم، في صورة تعكس وعيهم بأهمية المشاركة في المبادرات الإنسانية ودعم المرضى.

وأسفرت الحملة عن جمع 75 كيسًا من الدم، لدعم رصيد بنك الدم بمستشفى المنصورة الجامعي، بما يساعد على تلبية احتياجات المرضى، خاصة الحالات الحرجة والطارئة، ويعزز جاهزية بنك الدم لتوفير الوحدات اللازمة عند الحاجة.

وأوضح المقدم محمود سعد، مدير إدارة التربية العسكرية، أن تنظيم الحملة يأتي ضمن خطة الإدارة لنشر ثقافة التطوع بين الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في المبادرات المجتمعية، مشيرًا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على جميع المتبرعين، وإجراء الفحوصات اللازمة وفق الضوابط الصحية المعتمدة؛ لضمان سلامة المتبرعين وجودة وحدات الدم.

وتؤكد الحملة التعاون القائم بين مختلف قطاعات جامعة المنصورة في دعم بنك الدم بالمستشفيات الجامعية، والإسهام في توفير احتياجات المرضى، استمرارًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع والمشاركة في المبادرات الإنسانية.