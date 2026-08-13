أحمد عبد الحليم: الزمالك استفاد كثيرًا من ودية البلاستيك ومعتمد جمال يحمل طموحات الجماهير

تحدث أحمد عبد الحليم، مدرب الزمالك السابق، عن ودية الفارس الأبيض أمام البلاستيك، في أولى تجارب القلعة البيضاء قبل انطلاق الموسم الجديد.

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وكان الزمالك حقق الفوز وديًا على حساب البلاستيك بثلاثة أهداف دون رد، في أولى تجارب الفريق الودية بمعسكر الإعداد المقام بالعاصمة الإدارية.

قال أحمد عبد الحليم في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، الزمالك استفاد من ودية فريق البلاستيك بشكل كبير على أكثر من مستوى فني.

وأَضاف، اطمئن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على بعض اللاعبين العائدين من الإصابة أبرزهم أحمد حسام ومحمود جهاد وعمر جابر.

وتابع، كذلك اطمئن الجهاز الفني على بعض البدائل الفنية في تشكيل الفريق لتعويض الغيابات التي كانت تشكل ركيزة أساسية مع الفريق في الموسم الماضي.

وأكد عبد الحليم، أن معتمد جمال يحمل على عاتقه الكثير من طموحات وآمال جماهير القلعة البيضاء، مشددًا على أن الزمالك نادٍ كبير ولا يقبل التقليل من قدرته على حصد البطولات في أصعب الظروف.