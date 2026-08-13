الأهلي يتعاقد مع أكرم توفيق «3 مواسم» رسمياً

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمال القطري، خلال الميركاتو الصيفي.

وتعاقد الأهلي مع أكرم توفيق، لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر،



وكان الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، قد قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية، وذلك بالتنسيق الكامل مع وائل جمعة، مدير الكرة.

أجانب الأهلي في الموسم الجديد .. تعرّف على القائمة الأقرب للقيد

يستعد النادي الأهلي لخوض منافسات الموسم الجديد 2026-2027 بقائمة أجنبية تشهد بعض التغييرات، بعد إبرام عدد من الصفقات الجديدة وحسم موقف أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويضم الأهلي حاليًا عددًا من العناصر الأجنبية، أبرزهم المغربي أشرف بن شرقي، والمغربي يوسف بلعمري، إلى جانب الوافد الجديد سفيان بنجديدة، الذي تعاقد معه النادي قادمًا من المغرب الفاسي لمدة 3 مواسم.

كما أتم الأهلي تعاقده مع الجزائري منصف بقرار قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي، بعقد يمتد لـ3 مواسم، ليصبح ضمن حسابات الفريق للموسم الجديد.

وتترقب إدارة الأهلي حسم موقف التونسي محمد علي بن رمضان، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق، وهو ما قد يتيح للنادي قيد لاعب أجنبي جديد ضمن قائمته للموسم المقبل.

قائمة أجانب الأهلي الأقرب للموسم الجديد

الجزائري منصف بقرار

المغربي سفيان بنجديدة

المغربي أشرف بن شرقي

المغربي يوسف بلعمري

اللاعب الأجنبي الذي سيُقيد بدلًا من محمد علي بن رمضان حال إتمام رحيله

أما المغربي أشرف داري، فما زال موقفه محل حسم من جانب إدارة الأهلي، ولم يعد من الدقيق اعتباره ضمن الخماسي النهائي للقائمة قبل انتهاء ملفه بشكل رسمي.



