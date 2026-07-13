وزير الري يلتقي مسئولا أمميًا لبحث الاستعدادات لمؤتمر للمياه 2026

في إطار مشاركته في أعمال الجزء الوزاري من المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لي جون هوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، وذلك بحضور السفير إيهاب عوض مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، لبحث مستجدات الإعداد للمؤتمر، وسبل تعزيز التعاون لدفع أجندة المياه العالمية.



وخلال اللقاء، أعرب الدكتور سويلم عن تقدير مصر للدور القيادي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في الإعداد للمؤتمر، مشيدًا بالجهود التي تبذلها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظومة الأمم المتحدة للمياه، في إعداد الأوراق المفاهيمية للحوارات التفاعلية، وتنسيق العملية التحضيرية، وإجراء مشاورات موسعة مع الدول الأعضاء والرؤساء المشاركين للحوارات التفاعلية ومختلف الشركاء، بما يسهم في تنظيم مؤتمر طموح يحقق نتائج عملية وملموسة.



وأكد الدكتور سويلم ضرورة البناء على الزخم الدولي المتحقق منذ مؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام ٢٠٢٣، والتعامل مع مؤتمرات الأمم المتحدة للمياه للأعوام ٢٠٢٣ و٢٠٢٦ و٢٠٢٨ باعتبارها مسارًا متكاملًا، يبدأ بتحديد الأولويات وحشد الزخم السياسي، ثم الانتقال إلى مسارات عملية قابلة للتنفيذ، وصولًا إلى تعزيز المتابعة والمساءلة والنظر في مخرجات حكومية دولية أكثر تنظيمًا.



كما أكد التزام مصر بمواصلة دعم الجهود الدولية الرامية إلى إنجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، والعمل مع جميع الشركاء للتوصل إلى مخرجات عملية تسهم في تسريع تنفيذ أجندة المياه العالمية وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض الوزير رؤية مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، والتي ترتكز على إطلاق مبادرات رائدة ومخرجات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يضمن امتداد أثرها إلى ما بعد انعقاد المؤتمر، إلى جانب الإسهام في تشكيل مستقبل الحوكمة العالمية للمياه وتعزيز مكانة المياه داخل منظومة الأمم المتحدة، مع الحفاظ على نهج عملي وشامل يدعم التكامل بين الآليات الدولية القائمة ويتجنب تشتتها.



كما استعرض الدكتور سويلم أبرز إسهامات مصر في دعم أجندة المياه العالمية، والتي تشمل الرئاسة المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي «المياه من أجل الكوكب»، والعمل على تعزيز دمج قضايا المياه في العمليات الدولية المعنية بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، وتخصيص جلسة وزارية ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢٦ للتنسيق النهائي بين رؤساء الحوارات التفاعلية قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، فضلًا عن إطلاق سلسلة حوارات Water on 44th للحفاظ على الزخم السياسي الدولي تجاه قضايا المياه ومواصلة تبادل الرؤى بشأن مستقبل العمل الدولي في هذا المجال.