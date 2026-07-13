قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دموع الفرح.. إبراهيم حسن يبكي خلال تكريم الفراعنة باستاد القاهرة
صرف مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين بالمؤسسات القومية .. غدا
صلاح ومرموش| أبرز غيابات نجوم المنتخب عن حفل التكريم بإستاد القاهرة
تفاصيل خطة التعليم للسيطرة على المدارس الدولية وضمان إنضباطها| ماذا قرر الوزير؟
دموع إبراهيم حسن تخطف الأنظار خلال احتفالية تكريم منتخب مصر بعد إنجاز المونديال
جوتيريش: الصراعات وأزمة المناخ تُبعد العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة
بعد ظبط نوى بلح وبسلة .. كيف تفرق بين البن الأصلى والمغشوش
الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في أوديسا
بيشربوا مخدرات فى الشارع .. القبض على الفتاتين أبطال فيديو الإسكندرية
100 مليون شكرًا | أبناء نجوم المنتخب يتألقون في الغناء مع تامر حسني
بعد قرار وقف محامية سوهاج .. النقابة تحسم موقفها من أزمة هيبة المهنة
حر وشبورة ورياح.. خريطة الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يلتقي مسئولا أمميًا لبحث الاستعدادات لمؤتمر للمياه 2026

الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦
الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦
حنان توفيق
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

في إطار مشاركته في أعمال الجزء الوزاري من المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لي جون هوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، وذلك بحضور السفير إيهاب عوض مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، لبحث مستجدات الإعداد للمؤتمر، وسبل تعزيز التعاون لدفع أجندة المياه العالمية.


وخلال اللقاء، أعرب الدكتور سويلم عن تقدير مصر للدور القيادي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في الإعداد للمؤتمر، مشيدًا بالجهود التي تبذلها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظومة الأمم المتحدة للمياه، في إعداد الأوراق المفاهيمية للحوارات التفاعلية، وتنسيق العملية التحضيرية، وإجراء مشاورات موسعة مع الدول الأعضاء والرؤساء المشاركين للحوارات التفاعلية ومختلف الشركاء، بما يسهم في تنظيم مؤتمر طموح يحقق نتائج عملية وملموسة.


وأكد الدكتور سويلم ضرورة البناء على الزخم الدولي المتحقق منذ مؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام ٢٠٢٣، والتعامل مع مؤتمرات الأمم المتحدة للمياه للأعوام ٢٠٢٣ و٢٠٢٦ و٢٠٢٨ باعتبارها مسارًا متكاملًا، يبدأ بتحديد الأولويات وحشد الزخم السياسي، ثم الانتقال إلى مسارات عملية قابلة للتنفيذ، وصولًا إلى تعزيز المتابعة والمساءلة والنظر في مخرجات حكومية دولية أكثر تنظيمًا.


كما أكد التزام مصر بمواصلة دعم الجهود الدولية الرامية إلى إنجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، والعمل مع جميع الشركاء للتوصل إلى مخرجات عملية تسهم في تسريع تنفيذ أجندة المياه العالمية وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض الوزير رؤية مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، والتي ترتكز على إطلاق مبادرات رائدة ومخرجات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يضمن امتداد أثرها إلى ما بعد انعقاد المؤتمر، إلى جانب الإسهام في تشكيل مستقبل الحوكمة العالمية للمياه وتعزيز مكانة المياه داخل منظومة الأمم المتحدة، مع الحفاظ على نهج عملي وشامل يدعم التكامل بين الآليات الدولية القائمة ويتجنب تشتتها.


كما استعرض الدكتور سويلم أبرز إسهامات مصر في دعم أجندة المياه العالمية، والتي تشمل الرئاسة المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي «المياه من أجل الكوكب»، والعمل على تعزيز دمج قضايا المياه في العمليات الدولية المعنية بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، وتخصيص جلسة وزارية ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢٦ للتنسيق النهائي بين رؤساء الحوارات التفاعلية قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، فضلًا عن إطلاق سلسلة حوارات Water on 44th للحفاظ على الزخم السياسي الدولي تجاه قضايا المياه ومواصلة تبادل الرؤى بشأن مستقبل العمل الدولي في هذا المجال.

لمؤتمر الأمم المتحدة الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ وزير الموارد المائية والري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

حسن شحاته

رسالة مفاجئة من حسن شحاتة بشأن مشاركة الأهلي أفريقيًا

خطأ شائع في المسح على الجورب يبطل الوضوء

خطأ شائع في المسح على الجورب يبطل الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

معتمد جمال

الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال.. والإعلان عن المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة

ترشيحاتنا

الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦

وزير الري يلتقي مسئولا أمميًا لبحث الاستعدادات لمؤتمر للمياه 2026

الجلسة الافتتاحية للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

وزير الري يشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية بالأمم المتحدة

صناع الخير

صناع الخير تُجري 50 عملية جراحية وتوزع 900 نظارة طبية

بالصور

رسوم الاتحاد الأوروبي تدفع شركات السيارات لإعادة إنتاج المركبات الكهربائية داخل أوروبا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

لو مستعجلة .. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة

لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط

تحذير جديد .. عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين

تحذير جديد.. عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين
تحذير جديد.. عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين
تحذير جديد.. عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط .. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد