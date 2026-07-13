مقترح برلماني لاستثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادات حقيقية لأصحاب المعاشات _ فيديو

طالبت النائبة الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، بالبحث عن آليات جديدة للاستثمار السليم لأموال المعاشات، بما يحقق عوائد حقيقية تنعكس بصورة مباشرة على أصحاب المعاشات وتسهم في تحسين مستوى معيشتهم.

مقترح لاستثمار أموال المعاشات

وأكدت أمل عصفور _ خلال ندوة صدى البلد _ أن الحديث عن زيادة المعاشات يجب أن يرتبط بمعدلات التضخم الحقيقية، مشيرة إلى أنها سبق أن أكدت، خلال مناقشة قانون المعاشات، ضرورة أن تكون معدلات الزيادة متوافقة مع معدلات التضخم، بما يحافظ على القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات.

وقالت عضو مجلس النواب، خلال ندوة «صدى البلد»، إن القضية لا يجب أن تتوقف عند الحديث عن زيادة سنوية بنسبة 15% بحد أقصى، وإنما يجب التفكير بصورة أوسع في كيفية تعظيم موارد أموال المعاشات واستثمارها بشكل سليم يحقق عائدًا يسمح بإقرار زيادات حقيقية لصالح المستحقين.

زيادة المعاشات السنوية

وأشارت إلى وجود تجارب عالمية ناجحة في مجال استثمار أموال المعاشات، من بينها تجارب النرويج وكندا وسنغافورة، مؤكدة أهمية دراسة هذه النماذج والاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة وظروف الدولة المصرية.

وأضافت عصفور أن الاستثمار الجيد لأموال المعاشات يمكن أن يحقق عوائد تنعكس على حياة أصحاب المعاشات، بدلًا من الاعتماد فقط على موارد الموازنة العامة للدولة في توفير الزيادات السنوية.

وشددت على أن أصحاب المعاشات يمثلون فئة تستحق الدعم والتقدير، قائلة: «نحن مع أصحاب المعاشات قلبًا وقالبًا، فهم آباؤنا وأمهاتنا الذين أفنوا حياتهم في العمل، ومن حقهم أن يعيشوا حياة كريمة».