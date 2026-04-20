لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بصورة من طفولتها

استعادت الفنانه لقاء الخميسي ذكرياتها و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و شاركت لقاء الخميسي جمهورها صورة نادرة من الطفولة ،مما حازت الصوره علي أعجاب و تفاعل متابعيها .

وأعلنت الفنانة لقاء الخميسي اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل ينشر معلومات مغلوطة عنها او يتجاوز في حقها بتعليقات خارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتبت لقاء الخميسي عبر فيسبوك: إنذار ! أي معلومات مغلوطة وأي تعليقات خارجة عن السياق في صفحات " الفيس بوك " او إنستجرام والتيك توك سيتم التدخل والتعامل معاها بشكل قانوني يمنتهى السرعة .