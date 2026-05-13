طاقم حكام أجنبي لمباراة الأهلي والاتحاد في ثالث مواجهات نهائي دوري السلة

عبدالله هشام

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، تعيين طاقم حكام أجنبي لمباراتي النادي الأهلي ونظيره الاتحاد السكندري، في ثالث ورابع مباريات الدور النهائي ببطولة دوري كرة السلة للرجال للموسم الرياضي 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويدير اللقاء تحكيميًا، إلفيس بايندرز تشودرز، وريتفارس هيلمشتينز من دولة لاتفيا، ومحمد كارابيليجان من دولة تركيا.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يتقدم في نتيجة السلسلة بنتيجة 2-0، حيث حسم المباراة الأولى لصالحه بنتيجة 68-66، وحقق الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 79-72، وفي حال الفوز في لقاء اليوم يحسم اللقب رسميًا، حيث تقام مباريات الدور النهائي بنظام best of 5 ويحصل على اللقب الفريق الفائز في 3 مباريات.

أما في حال فوز الاتحاد السكندري ستقام المباراة الرابعة، في صالة حسن مصطفى يوم الجمعة الخامس عشر من مايو في الثامنة مساءً.

وفي حالة اللجوء لمباراة خامسة، فستقام في صالة برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد الموافق السابع عشر من مايو في تمام الخامسة مساءً.

وكان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية وذلك عقب الفوز على المصرية للاتصالات في مباراة نصف النهائي، فيما فاز في الدور ذاته الاتحاد السكندري على نظيره الزمالك.

وتُذاع مباريات الدوري مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب

