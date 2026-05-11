الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

مايو يكتب سجلّ وفيات الفن .. عبد الرحمن أبو زهرة أحدث الراحلين بعد سهير زكي وهاني شاكر | تقرير

تقى الجيزاوي

تحول شهر مايو 2026 إلى فترة حزينة داخل الوسط الفني، بعدما شهد رحيل عدد من الأسماء البارزة التي تركت بصمة كبيرة في تاريخ الفن المصري، وكان أحدثهم الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، الذي رحل اليوم بعد صراع مع المرض، ليفقد الوسط الفني واحدًا من أبرز رموزه.


وقبل رحيل عبد الرحمن أبو زهرة، ودع الوسط الفني أيضًا الفنانة سهير زكي التى رحلت بعد مشوار طويل تركت خلاله بصمة واضحة في تاريخ الفن والاستعراض، كما شهد الشهر نفسه وفاة الفنان هاني شاكر، ما ضاعف حالة الحزن داخل الوسط الفني وبين الجمهور.

عبد الرحمن أبو زهرة 

وغيب الموت الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر يناهز 92 عامًا اليوم ، وذلك بعد تدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة إثر صراع مع المرض، انتهى بدخوله في غيبوبة داخل أحد مستشفيات القاهرة قبل أيام من رحيله.

وشهدت الحالة الصحية للفنان الراحل تدهورًا تدريجيًا خلال الفترة الأخيرة، ما استدعى وضعه تحت الرعاية الطبية المكثفة، بما في ذلك استخدام أجهزة التنفس الصناعي بعد فقدانه الوعي نتيجة مضاعفات المرض.

هانى شاكر 

ورحل أيضا عن عالمنا خلال الأيام الماضية الفنان هاني شاكر، عن عمر يناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض ورحلة علاج في العاصمة الفرنسية باريس. 

مرض هاني شاكر

وكان الفنان هاني شاكر يعاني في أيامه الأخيرة من التهابات القولون، التي وصلت لمرحلة النزيف وأجرى على إثرها عملية جراحية لاستئصاله في مصر، قبل أن يسافر إلى فرنسا لاستكمال العلاج. 

سهير زكي 

وفى بداية مايو الجاري ، رحلت أيضا عن عالمنا اليوم الفنانة والراقصة الاستعراضية الشهيرة سهير زكي عن عمر ناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض وأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة لتنتهي رحلة واحدة من أبرز نجمات الرقص الشرقي في مصر والوطن العربي، والتي تركت بصمة خاصة خلال فترة السبعينيات والثمانينيات.
 

