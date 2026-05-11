رحيل عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض .. كواليس أيامه الأخيرة ومسيرة فنية لا تُنسى | تقرير

غيب الموت الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر يناهز 92 عامًا اليوم ، وذلك بعد تدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة إثر صراع مع المرض، انتهى بدخوله في غيبوبة داخل أحد مستشفيات القاهرة قبل أيام من رحيله.

ويمثل رحيل أبو زهرة خسارة كبيرة للساحة الفنية المصرية والعربية، إذ يُعد واحدًا من أبرز أعمدة التمثيل الذين أثروا الدراما والمسرح والسينما بعشرات الأعمال التي صنعت له مكانة خاصة لدى الجمهور عبر عقود طويلة من العطاء.





الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن ابو زهرة قبل وفاته

وشهدت الحالة الصحية للفنان الراحل تدهورًا تدريجيًا خلال الفترة الأخيرة، ما استدعى وضعه تحت الرعاية الطبية المكثفة، بما في ذلك استخدام أجهزة التنفس الصناعي بعد فقدانه الوعي نتيجة مضاعفات المرض.

وفى وقت لاحق ، كشف نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة عن تطورات الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا أن وضعه الصحي مازال حرجًا ولم يشهد أي تحسن ملحوظ خلال الساعات الماضية، وسط حالة من القلق والدعوات المستمرة من جمهوره ومحبيه.

وقال في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الحالة الصحية لوالده لا تزال مستقرة ولكن دون أي تطورات إيجابية حتى الآن، موضحًا أنه مازال يخضع للرعاية الطبية الكاملة داخل المستشفى ويعتمد على أجهزة التنفس.

وأضاف أن الأسرة تتابع حالته بشكل مستمر مع الفريق الطبي المعالج، متمنيًا أن تشهد الأيام المقبلة تحسنًا تدريجيًا في حالته الصحية، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تتلقاه الأسرة من الجمهور والفنانين.

وأشار إلى أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مازال تحت الملاحظة الدقيقة من الأطباء، نظرًا لحساسية وضعه الصحي، مؤكدًا أن الأسرة لا تفقد الأمل في تحسن حالته، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل وأن يتجاوز هذه الأزمة الصحية في أقرب وقت.

عبد الرحمن أبو زهرة

ويُعد عبد الرحمن أبو زهرة أحد أبرز نجوم جيله، حيث بدأ مسيرته الفنية منذ منتصف القرن الماضي، وشارك في أعمال مسرحية وسينمائية وتلفزيونية رسخت اسمه كقيمة فنية استثنائية في تاريخ الفن المصري والعربي.

وجاء رحيل الفنان الراحل ليطوي صفحة واحدة من أهم المسارات الفنية في تاريخ الدراما والمسرح والسينما المصرية، حيث امتدت مسيرته لعقود طويلة قدّم خلالها أعمالًا رسخت اسمه كأحد أعمدة الفن في العالم العربي.