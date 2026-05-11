فنان لا ينسى .. صور ترصد مراحل مختلفة من حياة عبد الرحمن أبو زهرة

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد صراع مع المرض و بعد رحلة فنية طويلة أثرت الشاشة العربية بعشرات الأعمال الخالدة التي صنعت له مكانة استثنائية في قلوب الجمهور، ليبقى اسمه واحدًا من أبرز نجوم الفن المصري والعربي عبر الأجيال.

وأعلن نجله أحمد عبد الرحمن أبو زهرة خبر الوفاة عبر حسابه على “فيسبوك”، بكلمات مؤثرة كشف خلالها عن الجانب الإنساني والخلقي لوالده، مؤكدًا أنه كان صاحب مبادئ ومواقف وإنسانًا استثنائيًا قبل أن يكون فنانًا كبيرًا.

وقال أحمد في رسالته:



“إنا لله وإنا إليه راجعون.. صعدت روحه الطاهرة إلى السماء.. مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، وأن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب”.



وأضاف:

“مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق.. مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة.. ادعوا له بالمغفرة”.

ولد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في 8 مارس عام 1934، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958، قبل أن يبدأ رحلته داخل المسرح القومي عام 1959، ليقدم بعدها مسيرة فنية ضخمة تنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة والدبلجة.



نقابة المهن التمثيلية تنعي عبد الرحمن أبو زهرة

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، الذي رحل بعد مسيرة فنية طويلة أثرت الدراما والسينما والمسرح بأعمال ستظل خالدة في وجدان الجمهور العربي.

وأكدت النقابة، برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، بالغ حزنها وأسفها لرحيل أحد أهم رموز الفن المصري، مقدمة خالص التعازي إلى أسرته ومحبيه، وداعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



وجاء في بيان النقابة أن الفنان الراحل ترك إرثًا فنيًا وإنسانيًا كبيرًا، بما قدمه من أدوار متنوعة صنعت مكانته الخاصة لدى الجمهور، ليبقى اسمه حاضرًا في تاريخ الفن المصري والعربي رغم رحيله.

وأضاف أن الساحة الفنية فقدت قيمة فنية كبيرة، لما امتلكه الراحل من موهبة استثنائية وحضور مميز عبر عقود طويلة من العطاء الفني.

واختتمت النقابة بيانها بالدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة، مؤكدة أن أعماله ستظل شاهدة على مسيرته الكبيرة ومكانته الراسخة في قلوب جمهوره وزملائه.

ننشر مجموعة من صور الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة في مراحل مختلفة من حياتة من اعمالة الفنية.