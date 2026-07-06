نائب الرئيس الفلسطيني يبحث مع ممثل روسيا أبرز تطورات القضية الفلسطينية

بحث نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، في اجتماع مع ممثل روسيا لدى دولة فلسطين السفير غوتشا بواتشيدزه، اليوم الإثنين، أبرز التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وأطلع حسين الشيخ- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- السفير الروسي على مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وما يرافقه من تصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وانعكاساته الخطيرة على الأوضاع الإنسانية والسياسية.

وأكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان المستمر، والالتزام بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ومن جهته، جدد السفير بواتشيدزه موقف روسيا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدا استمرار بلاده في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، والدفع نحو حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.