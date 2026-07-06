وزير البترول يبحث توظيف الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاج

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع قيادات شركة SLB مصر ( شلمبرجير سابقا ) بمشاركة المهندس شريف بيومي مدير SLB مصر وشرق المتوسط، والمهندس باسل عبد الوهاب نائب رئيس قطاع الحلول الرقمية بالشركة ، لبحث توظيف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتطوير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، إلى جانب تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد الوزير أن الوزارة تمضي نحو التوسع في التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في أنشطة صناعة البترول، باعتباره أحد أهم أدوات زيادة الإنتاج، ورفع كفاءة التشغيل، وخفض التكاليف، ودعم اتخاذ القرار اعتمادًا على البيانات والتحليلات الذكية.

وأوضح أن بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج تمثل ركيزة أساسية في هذا التوجه، حيث يجري العمل على تطويرها وربطها بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة، بما يعزز تقييم الفرص الاستثمارية، ويخفض مخاطر الاستثمار، ويُسرّع عمليات اتخاذ القرار، ويمكّن الشركات من تحديد المناطق الواعدة بدقة وكفاءة أعلى.

واكد الوزير ضرورة إعطاء الأولوية في المرحلة الحالية للتطبيقات ذات الأثر المباشر والسريع في تعظيم إنتاج الحقول القائمة، مؤكدًا أهمية بناء منظومة رقمية متكاملة تربط البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية وبيانات الإنتاج ومراكز التحكم، بما يتيح المتابعة اللحظية للأداء، والتنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها، وتحسين كفاءة إدارة الأصول بالتعاون مع شركاء التكنولوجيا العالميين.

من جانبهم، استعرض مسؤولو شركة SLB أحدث الحلول الرقمية التي تطورها الشركة عالميًا، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية، وتقييم الخزانات، وتحديد أفضل الفرص الاستكشافية، وتحسين إدارة الحقول وتعظيم الإنتاج ورفع كفاءة الأصول.

كما أوضحوا أن هذه الحلول تتيح تحليل بيانات التشغيل بصورة مستمرة، بما يمكن من التنبؤ المبكر بأعطال المعدات، والتمييز بين تراجع الإنتاج الناتج عن المشكلات التشغيلية أو التغيرات الطبيعية في أداء الخزانات، الأمر الذي يساعد على سرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية.

وتناول الاجتماع كذلك دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، حيث استعرضت الشركة حلول المراقبة اللحظية لاستهلاك الطاقة، وتحسين أداء المعدات، والكشف المبكر عن انبعاثات الميثان، وتقليل حرق الغاز بالشعلة من خلال تحديد فرص استرجاع الغاز والاستفادة منه، إلى جانب رفع كفاءة الضواغط والمضخات وتقليل الفاقد، بما يدعم جهود القطاع في تحقيق الاستدامة البيئية وخفض البصمة الكربونية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتحديد أولويات تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات العائد السريع، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتعزيز كفاءة التشغيل.

حضر اللقاء المهندس محمود ناجي رئيس الإدارة المركزية المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس إسحاق سعد رئيس الإدارة المركزية لإنتاج الزيت الخام والمشرف على إنتاج الغاز، والدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.