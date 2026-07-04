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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البترول: انتهاء الأعمال البحرية للمرحلة الثانية من حقل شمال صفا

البترول
البترول

 أعلنت شركة خدمات البترول البحرية (PMS) الانتهاء بنجاح من تنفيذ الأعمال البحرية للمرحلة الثانية من مشروع تنمية حقل "شمال صفا" البحري بخليج السويس، التابع لشركة (جابكو)، وذلك في وقت قياسي وبأعلى معايير الجودة والسلامة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، الهادف إلى زيادة معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أمس أن الأعمال شملت تركيب سطح الإنتاج الخاص بالمنصة البحرية بوزن 306.15 طن، متضمناً جميع تجهيزات ومعدات الإنتاج اللازمة لتشغيل المنصة بكفاءة، إلى جانب تركيب مهبط الطائرات بوزن 128.38 طن، والمخصص لهبوط وإقلاع الطائرات، وفقاً لأحدث المواصفات الفنية والمعايير الدولية المعتمدة في مجالات السلامة والتشغيل.

وأضاف البيان أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة منظومة إنتاج الزيت الخام بحقل "شمال صفا" من خلال استكمال تجهيزات المنصة البحرية بكافة التسهيلات الإنتاجية اللازمة، بما يدعم التشغيل الآمن والمستدام، ويسهم في زيادة إنتاج الزيت الخام وتحقيق مستهدفات الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي.

ونوه البيان بأن المشروع يعد نموذجاً ناجحاً للتكامل بين شركات قطاع البترول المصري، حيث تولت شركة "بتروجت" تنفيذ الأعمال الكهربائية الخاصة بالمنصة بكفاءة عالية، في إطار التعاون الوثيق بين شركات القطاع لإنجاز المشروعات الإستراتيجية.

وأشار إلى أن شركة (PMS) نفذت أعمال التركيبات البحرية باستخدام الوحدات البحرية المملوكة لها، وهما البارجتان PMS 12 وPMS 17، بما يعكس ما تمتلكه الشركة من قدرات فنية متطورة وخبرات متراكمة تؤهلها لتنفيذ أكبر المشروعات البحرية بكفاءة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأضاف البيان أنه رغم التحديات الفنية واللوجستية التي صاحبت تنفيذ المشروع، وفي مقدمتها إنجاز الأعمال خلال فترة زمنية محدودة دون التأثير على معدلات الإنتاج، نجحت فرق العمل بالشركة في إتمام جميع الأعمال بكفاءة من خلال التخطيط الدقيق والتنسيق المتكامل والتنفيذ الاحترافي مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.

يأتي هذا الإنجاز استكمالاً للنجاح الذي حققته شركة خدمات البترول البحرية خلال المرحلة الأولى من المشروع، والتي تضمنت تركيب المنصة البحرية الرئيسية بحقل "شمال صفا" بوزن تجاوز 560 طناً على عمق يقارب 55 متراً، بالإضافة إلى إنزال خطين بحريين، بما يعكس قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات البحرية المعقدة وفق أعلى المستويات الفنية.

خدمات البترول الأعمال الجودة والسلامة

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