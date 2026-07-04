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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هبة عبد الغنى تحتفل مع أسرة عمل "أندر ايدج" بعرض أولى الحلقات

بعد عرض أولى حلقات"أندر ايدج" هبة عبد الغنى تحتفل مع أسرة العمل بالنجاح
بعد عرض أولى حلقات"أندر ايدج" هبة عبد الغنى تحتفل مع أسرة العمل بالنجاح
أوركيد سامي

احتفلت الفنانة هبة عبد الغني بعرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "تحت السن - Under Age"مع أسرة العمل، الذي انطلقت أولى حلقاته عبر منصة "شاهد"، وسط حالة من السعادة بين أبطال وصناع العمل، تزامنا مع احتفالات الجماهير بفوز منتخب مصر على المنتخب الأسترالي في بطولة كأس العالم.

وحرصت هبة عبد الغني على مشاركة جمهورها فرحتها بانطلاق المسلسل، حيث نشرت رسالة عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت فيها:

"فرحتنا بمنتخب مصر متنيسيناش فرحة عيلة Under Age "تحت السن" بعرض أول 3 حلقات على أبلكيشن شاهد.. مبرووووووك لينا كلنا في انتظار مشاركتكم فرحتنا يا أجمل جمهور في الدنيا.. استنونا كل خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع."

ويعد مسلسل "تحت السن - Under Age" من الأعمال الاجتماعية التي تناقش عددًا من القضايا المهمة، وتقدم هبة عبد الغني خلال أحداثه شخصية "رباب"، والتي تشهد العديد من المفاجآت وتؤثر في مسار الأحداث.

ويواصل المسلسل عرض حلقاته أسبوعيا عبر منصة "شاهد"، حيث تُطرح ثلاث حلقات جديدة كل خميس وجمعة وسبت، وسط تفاعل واسع من الجمهور منذ انطلاق عرضه.

وكشفت هبة عبد الغني أن مشاركتها في مسلسل «أندر إيدج» بشخصية تدعى"رباب" جاءت بناءً على ترشيح من الاستاذ  المخرج يحيى إسماعيل، الذي حرص على انضمامها إلى فريق العمل، خاصة بعد الفترة الصعبة التي مرت بها عقب وفاة والدتها.

وأعربت عبد الغني، عن تقديرها الكبير لموقفه ودعمه الإنساني والفني، مؤكدة أن إصراره على مشاركتها كان له أثر إيجابي في عودتها التدريجية إلى نشاطها الفني، وهو ما شجعها على خوض التجربة والانضمام إلى العمل.

واشارت هبة عبد الغني عن حماسها لخوض هذه التجربة، مشيرة إلى أن العمل يتناول موضوعات اجتماعية ونفسية مهمة تخص جيل الشباب، وهو ما شجعها على الانضمام إلى فريق المسلسل والمشاركة في أحداثه.

وكانت نشرت  هبة عبد الغني مؤخراً عبر حسابها  على موقع "إنستجرام" صورة من كواليس العمل، وعلقت قائلة:

"مفيش أم بتصدق بسهولة إن فيه عالم سري لأولادها لا تعلم عنه شيء.. قريباً.. رباب".

وتدور أحداث المسلسل حول خمس فتيات مراهقات في المرحلة الثانوية، ويستعرض التحديات والضغوط النفسية والاجتماعية التي يواجهنها خلال تلك المرحلة العمرية، كما يناقش قضايا الهوية وتكوين الشخصية والعلاقات الأسرية والصداقة، إلى جانب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الشباب ومستقبلهم.

ويهدف «أندر إيدج» إلى تقديم صورة واقعية لعالم المراهقين من خلال شخصيات وقصص تعكس مشكلات حقيقية يعيشها جيل الشباب، مع معالجة درامية تعتمد على التشويق والتفاعل الإنساني.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، من بينهم جيسيكا حسام الدين، وعمرو وهبة، وريم المصري، وجيدا منصور، وجودي مسعود، وأحمد فهيم،هبة عبدالغنى، وأحمد الرافعي، وسماء إبراهيم، وفرح يوسف، وعبد الله أشرف، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة،وهو من تأليف أمين جمال، وسيناريو وحوار مينا بباوي ومحمد السوري، وإخراج يحيى إسماعيل.

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