البترول تحذر المواطنين من محاولات غش واحتيال

أصدرت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية - إيجاس التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية بيان هام وعاجل بشأن توضيح محاولات غش واحتيال على المواطنين.

قالت إيجاس أنه في إطار المتابعة الدورية لما تتناوله الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن أعمال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ، تلاحظ قيام موقع إلكتروني مجهول بتداول منشور زائف منسوب على غير الحقيقة إلى جريدة يدعو المواطنين إلى الاشتراك في إحدى المنصات التي تدعى دوحة نماين) ، وسداد أموال بدعوى تمويل مشروعات تتم بالشراكة بين المهندس نجيب ساويرس والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) .

وتابعت في البيان إنه لما كان هذا المنشور عار تماماً من الصحة ومحاولة للاحتيال علي المواطنين من خلال الزج بأسماء مستثمرين وكيانات معروفة ، حيث تؤكد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" عدم وجود سابقة تعاون بأي شكل من الأشكال علي غرار ما ورد بالمنشور الزائف.

وإذ تهيب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" بالمواطنين المصريين عدم الإنسياق وراء تلك الإعلانات الوهمية وتوخى الحذر من عمليات النصب الإلكتروني الممنهجة بغرض الاستيلاء على أموال البسطاء.

وتؤكد الشركة أنها بصدد إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموقع والمنصة المذكورين والقائمين عليهما حفاظاً على المال العام ومنعاً لتكرار تلك الوقائع مستقبلاً

وتهيب الشركة بجميع المواطنين عدم التعامل مع أي منصات أو مواقع غير رسمية والرجوع فقط إلى القنوات الرسمية للشركة للحصول على المعلومات الصحيحة.