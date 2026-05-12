بلمسة الطائرات المقاتلة.. شاهد سيارة دودج تشالنجر SRT الجديدة

خطفت شركة تعديل السيارات اليابانية الشهيرة “ليبرتي ووك” الأنظار خلال فعاليات يوم الصداقة "JMSDF-MCAS Iwakuni 2026" الذي أقيم في 3 مايو الجاري، حيث كشف مؤسس الشركة، واتارو كاتو، عن مشروعه الجديد "LB-Fighters".

وتأتي هذه النسخة المعدلة من "دودج تشالنجر SRT هيلكات" بتصميم مستوحىً بالكامل من الطائرات المقاتلة، لتمزج بين عضلات السيارات الأمريكية والجماليات اليابانية "الجريئة".

ويعكس هذا المشروع "تقديرًا" خاصًا للعلاقات العسكرية والمدنية، حيث تم اختيار هذا الحدث الجوي المرموق لإزاحة الستار عن السيارة التي بدت وكأنها "مستعدة" للإقلاع من مدرج الطائرات في عام 2026.

هيكل عريض وعجلات "AME" حصرية لمشروع LB-Fighters لعام 2026

تتميز السيارة بحزمة الهيكل العريض (Widebody) الأيقونية من ليبرتي ووك، ولكن مع تفاصيل "فريدة" تشمل طلاءً يحاكي ألوان الطائرات الحربية، مع علامات تحذيرية وشعارات القوات الجوية.

ولعل أبرز ما يميز هذا الإصدار هو العجلات المخصصة "LB Works x AME"، وهي قطع حصرية لم تُدرج بعد في الكتالوجات الرسمية لأي من العلامتين التجاريتين، مما يضفي عليها قيمةً "استثماريةً" عاليةً لهواة التميز.

وزُودت السيارة بإطارات "Yokohama Advan" عالية الأداء لضمان ثبات القوة الجبارة للمحرك على الطريق بحلول صيف عام 2026.

تحديات التوافر التجاري وحصرية الإصدار في عام 2027

رغم الإقبال الهائل الذي حظي به التصميم في اليابان، إلا أن "ليبرتي ووك" لم تدرج مجموعة التعديل "LB-Fighters" ضمن قائمة المبيعات الرسمية على موقعها الإلكتروني حتى الآن، مما يشير إلى أن هذه النسخة قد تظل "يتيمةً" أو مخصصةً للعروض فقط في عام 2026.

ويرى الخبراء أن هذا المشروع يمثل "قمة" الفن في تخصيص السيارات، حيث لم يكتفِ كاتو بتعديل الشكل الخارجي، بل خلق "شخصيةً" بصريةً متكاملةً تربط بين عالم السيارات والطيران.

ومع ترقب عشاق التعديل في الخليج لوصول هذه الحزمة بحلول عام 2027، تظل تشالنجر "ليبرتي ووك" هي النجم الأبرز في سماء التعديل العالمي لعام 2026.