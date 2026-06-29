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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سموحة يبدأ الاستعدادت للموسم الجديد

سموحة
سموحة
حسام الحارتي

استقر الجهاز الفني لنادي سموحة على تحديد السبت المقبل موعداً رسمياً لانطلاق فترة الإعداد والتحضير للموسم الكروي الجديد، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب نهاية منافسات الموسم الماضي. 

أنهى مسؤولو نادي سموحة برئاسة محمد بلال، ملف تدعيم مركز حراسة المرمى.

جاء ذلك بعد التعاقد رسميًا مع أحمد ميهوب حارس مرمى نادي بيراميدز المعار للفريق السكندرى بشكل نهائى بتفعيل بند الشراء وبالتنسيق مع أحمد عبد العزيز المدير الفني للفريق الأول بالموج الأزرق

ويسعي أحمد عبد العزيز المدير  الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن البحث عن مواهب شابة من أجل الانضمام لصفوف الفريق وتدعيم صفوف الفريق قبل إنطلاق الموسم المقبل ببطولة الدوري الممتاز .

وتبدأ منافسات الموسم الكروي الجديد 

وتبدأ منافسات الموسم الكروي الجديد، في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل، وذلك وفقا لما أعلنته رابطة الأندية المصرية المحترفة مؤخرًا خلال حفل الإعلان عن الراعي الجديد لمسابقة الدوري الممتاز.

إنتهت منافسات بطولة الدوري الممتاز فى نسخته رقم 67 في مجموعتي البطل والهبوط.

وتوج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 15 في تاريخه عقب الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة من مجموعة البطل.

فيما هبط إلي دوري المحترفين من مجموعة الهبوط أربعة أندية هى الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية وفاركو وحرس الحدود.

فيما تأهلت 3 أندية من دوري المحترفين إلى دوري الأضواء والشهرة وهي : أبوقير للأسمدة والقناة وبترول أسيوط.

 وأنهى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب منافسات "مجموعة التتويج" في بطولة الدوري المصري الممتاز فى المركز الثالث وكأقوى خط هجوم برصيد 44 هدفا.

ويشارك 20 ناديا في نسخة الدوري الممتاز رقم 68 يأتي في مقدمتها قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي وتغريمه التقليدي الزمالك.
وجاءت الأندية المشاركة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027 على النحو التالي:

1 - الأهلي 
2 - الزمالك 
3 - بيراميدز 
4 - سيراميكا كليوباترا 
5 - المصري 
6 - إنبي 
7 - سموحة 
8 - زد 
9 - وادي دجلة 
10 - المقاولون العرب 
11 - الاتحاد السكندري 
12 - غزل المحلة 
13 - الجونة 
14 - بتروجت 
15 - البنك الأهلي 
16 - مودرن سبورت 
17 - طلائع الجيش 
18 - القناة
19 - بترول أسيوط
20 - أبو قير للأسمدة

الجهاز الفني لنادي سموحة نادي سموحة الدوري الدوري المصري أخبار الرياضة

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