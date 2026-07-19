مدبولي يُتابع موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية لدى الوزارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدور المهم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشروعات التي تنفذها في التوسع العمراني المخطط والمستدام، مشيرا إلى ضرورة الإسراع بسداد مستحقات الهيئة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية؛ لمساعدتها في تحقيق مُستهدفاتها ومواصلة دورها بصدد تعزيز التنمية العمرانية الشاملة.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، في اجتماع عقده اليوم /الأحد/ بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، وأحمد أبو سعدة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والدكتور أحمد سمير رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ومجدي محفوظ رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وموقف سداد مستحقاتها؛ لافتا إلى أنه تم عرض ملخص لإجمالي مستحقات الهيئة لدى الجهات الحكومية وما تم صرفه من قِبل الهيئة لصالح هذه الجهات حتى يوليو 2026.

ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم استعراض موقف إنفاق الهيئة على نقل الأصول (الأراضي والمباني الخدمية)، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لجهات الاختصاص بالمدن الجديدة، بالإضافة الي المباني الخدمية التي تم تنفيذها من خطة الهيئة لتنمية المدن الجديدة.

وأضاف أنه تم، خلال الاجتماع، أيضًا استعراض عدد من المشروعات المنفذة بتمويل من الهيئة، وكذا موقف السيولة النقدية المتوقعة عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2026، وذلك من خلال عرض إجمالي المتحصلات والمصروفات المتوقعة للهيئة، وتم التنويه في هذا الصدد إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم حاليًا بإجراء تسويات لفض التشابكات المالية بين الهيئة والجهات الحكومية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط.

وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تطرق إلى سبل تعظيم موارد الهيئة، وكذا الموقف التمويلي للمشروعات الجارية.. ووجه رئيس الوزراء، في نهاية الاجتماع، بمتابعة ما تم التوافق عليه بشأن سرعة سداد مستحقات الهيئة بشأن عدد من المشروعات.