نحو 3 ملايين خدمة طبية.. حصاد مستشفيات جامعة المنيا خلال العام 25/26

نحو 3 ملايين خدمة طبية و97.4 ألف عملية جراحية و1.25 مليون متردد على العيادات والطوارئ

اعتماد 4 مستشفيات من "GAHAR" وتنفيذ أكبر خطة تطوير بتكلفة تتجاوز 2.35 مليار جنيه استعدادًا للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل

في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، لتطوير المستشفيات الجامعية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، أعلنت جامعة المنيا حصاد أداء مستشفياتها الجامعية خلال العام المالي 2025/2026، والذي يعكس طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية، والتوسع في الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية، ورفع كفاءة المنظومة الصحية، بما يعزز دور المستشفيات الجامعية في خدمة المجتمع.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن ما تحقق خلال العام المالي 2025/2026 يجسد الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتطوير المستشفيات الجامعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الجامعة وضعت تطوير مستشفياتها على رأس أولوياتها من خلال الاستثمار المستمر في البنية التحتية الطبية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتطبيق أعلى معايير الجودة والاعتماد، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، ويعزز دور المستشفيات في التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأضاف أن مستشفيات جامعة المنيا شهدت أكبر خطة توسع في تاريخها، حيث تضاعفت الطاقة الاستيعابية خلال السنوات الأربع الماضية من 1067 سريرًا عام 2021 إلى ما يقرب من 2000 سرير حاليًا، على أن ترتفع قريبًا إلى نحو 2500 سرير مع دخول أربع مستشفيات جامعية جديدة الخدمة، تشمل مستشفى الأورام، ومستشفى الباطنة والجراحات التخصصي، ومستشفى طب وجراحة العيون، ومستشفى المخ والأعصاب والأمراض النفسية، بما يعزز مكانة الجامعة كأحد أكبر الصروح الطبية الجامعية في صعيد مصر.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن منظومة مستشفيات جامعة المنيا تضم حاليًا 10 مستشفيات جامعية، بإجمالي يقارب 2000 سرير، منها 437 سرير رعاية مركزة، وأكثر من 50 غرفة عمليات، وما يزيد على 80 حضانة، مع توقع إضافة 500 سرير جديد خلال الأشهر المقبلة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح أن المستشفيات قدمت خلال العام المالي ما يقارب 3 ملايين خدمة طبية وعلاجية وتشخيصية، واستقبلت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية نحو 1.25 مليون متردد، بما يعكس ثقة المواطنين في مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الجامعية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات أجرت 97,438 عملية جراحية في مختلف التخصصات، من بينها 7,704 عمليات دقيقة ومتقدمة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، إلى جانب تنفيذ نحو 8,600 منظار، وإجراء أكثر من 4,100 حالة قسطرة قلبية، بما يعكس التطور الكبير في الخدمات الطبية التخصصية.

وأضاف أن وحدات الغسيل الكلوي نفذت أكثر من 65 ألف جلسة غسيل كلوي، بالإضافة إلى أكثر من 4 آلاف جلسة غسيل كلوي للأطفال، فيما شهد قطاع النساء والتوليد إجراء 10,041 حالة ولادة، مع استمرار تطبيق أحدث البروتوكولات الطبية الداعمة للولادة الطبيعية.

وأكد الدكتور إيهاب رفعت، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن منظومة الخدمات التشخيصية حققت معدلات أداء متميزة، حيث تم إجراء أكثر من 1.8 مليون تحليل معملي، وصرف ما يزيد على 55 ألف كيس دم ومشتقاته، وتنفيذ أكثر من 450 ألف فحص بالأشعة بمختلف أنواعها، إلى جانب تقديم نحو 25 ألف جلسة علاج إشعاعي وكيماوي لمرضى الأورام، بما يعكس تكامل الخدمات التشخيصية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية.

وأشار إلى أن المستشفيات حققت إنجازًا مهمًا بحصول أربع مستشفيات جامعية على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وهي: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي، ومستشفى طب وجراحة العيون، ومستشفى الكلى والمسالك البولية، ومستشفى الباطنة والجراحات، مع استكمال إجراءات تسجيل مستشفيين آخرين، كما تم التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتقديم الخدمات الطبية من خلال أكثر من 800 سرير بالمستشفيات المعتمدة.

وأوضح رئيس الجامعة أن المستشفيات حصلت أيضًا على ترخيص زراعة الكبد، وافتتحت عيادة متخصصة للتحضير والمتابعة، مع استكمال التجهيزات اللازمة لإجراء أول عملية زراعة كبد، بما يمثل نقلة نوعية في الخدمات الطبية المتقدمة المقدمة لأبناء محافظة المنيا ومحافظات الصعيد.

وأضاف أن الجامعة تنفذ واحدة من أكبر خطط التطوير في تاريخ مستشفياتها، حيث يجري تطوير ورفع كفاءة 6 مستشفيات جامعية بتكلفة تتجاوز 1.5 مليار جنيه، إلى جانب دعمها بأجهزة طبية وغير طبية حديثة تجاوزت قيمتها 850 مليون جنيه، بإجمالي استثمارات يزيد على 2.35 مليار جنيه، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات الصحية.

كما واصلت المستشفيات أداء دورها المجتمعي، من خلال تنفيذ 25 قافلة طبية متكاملة بمختلف مراكز محافظة المنيا، والمشاركة في 10 مبادرات رئاسية وقومية، فضلًا عن تلقي دعم من مؤسسات المجتمع المدني بلغ نحو 29 مليون جنيه، بما يعزز جهودها في تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين.

ويؤكد حصاد العام المالي 2025/2026 استمرار مستشفيات جامعة المنيا في أداء رسالتها العلاجية والتعليمية والبحثية بكفاءة، وتعزيز دورها في دعم المنظومة الصحية المصرية، من خلال تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، بما يتماشى مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير المستشفيات الجامعية، وترسيخ مكانتها كأحد أكبر الصروح الطبية والتعليمية في صعيد مصر.