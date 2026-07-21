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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد الحكيم عبد الناصر: ثورة 23 يوليو أعادت مصر للمصريين وفتحت أبواب التعليم لأبناء الفلاحين والعمال

عبد الحكيم جمال عبد الناصر
عبد الحكيم جمال عبد الناصر
محمود محسن

أكد المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أن ثورة 23 يوليو 1952 تمثل نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر، معتبرًا أنها "يوم عودة مصر للمصريين" بعد قرون طويلة لم يتولَّ خلالها مصري حكم البلاد.

وقال "عبد الحكيم عبد الناصر" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية “Ten”، إن مصر، قبل قيام ثورة 23 يوليو، لم يحكمها مصري منذ عام 341 قبل الميلاد، منذ عهد الإسكندر الأكبر، حتى جاءت الثورة لتعيد الحكم لأبناء الوطن.

وأضاف أن مرور 74 عامًا على الثورة يؤكد أن أعظم إنجازاتها يتمثل في الجيل الذي صنعته، مشيرًا إلى أن أبناء الأغلبية الساحقة من المصريين كانوا المستفيد الأكبر من مبادئ الثورة، بعدما كان المجتمع قبلها يهيمن عليه ما وصفه بـ"مجتمع النصف في المائة"، بينما كانت الغالبية العظمى محرومة من الحقوق والفرص.

وأوضح أن المواطن المصري كان يُستغل في أعمال غير إنسانية، ويُدفع إلى حروب لا تخدم مصالحه، مشيرًا إلى أن آخر تلك الحروب كانت حرب فلسطين التي انتهت بضياع 77% من الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن الثورة جاءت لإعادة الوطن إلى المواطن المصري، وتمكين أبناء الفلاحين والعمال من التعليم، ومنح الفلاح حق امتلاك الأرض.

أتاح فرصًا متكافئة لأبناء جميع فئات المجتمع

وأشار إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أولى ملف التعليم اهتمامًا بالغًا، لافتًا إلى أن ذلك تجسد في التوسع الكبير في إنشاء المدارس بمختلف القرى والمحافظات، إلى جانب تطبيق مجانية التعليم، بما أتاح فرصًا متكافئة لأبناء جميع فئات المجتمع.

عبد الحكيم عبد الناصر جمال عبد الناصر ثورة 23 يوليو الإسكندر الأكبر التعليم

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