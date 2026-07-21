حكومة جيانا: انتشال 27 جثة من العبارة "باريما" التي انقلبت قبالة الساحل

قالت حكومة جيانا انه جرى انتشال 27 جثة من العبارة "باريما" التي انقلبت قبالة الساحل .

وأكدت السلطات إنقاذ 69 شخصًا، فيما لا يزال 83 آخرون في عداد المفقودين لم يتم العثور عليهم ولا يعرف لهم مآل هل جرى انتشالهم من قبل سفن أخرى أم أنهم غرقوا جميعا، وسط ترجيحات لا تستبعد إمكانية وفاة المفقودين جميعهم. غرقا .

وكانت العبارة تقل 179 راكبًا أثناء توجهها من جورج تاون إلى قرية بورت كايتوما شمال غربي البلاد عندما وقع الحادث.

وانقلبت العبارة في وقت متأخر يوم السبت الماضي. وأشارت السلطات إلى أن وجود قائمة ركاب غير دقيقة واشتباه في تعاطي الطاقم للمخدرات ربما ساهما في وقوع الكارثة.

وكانت العبارة «باريما» في طريقها من عاصمة الدزلو الواقعة في أميركا الجنوبية جورج تاون إلى قرية بورت كايتوما الواقعة شمال غربي البلاد عندما انقلبت. ورغم إنقاذ كثير من الناجين- بينهم 15 طفلاً -، لا يزال العشرات في عداد المفقودين. ووسعت فرق البحث، بمساعدة غواصين وسفن خاصة تابعة لقطاع الطاقة، نطاق عملياتها إلى 1040 كيلومتراً مربعاً.

وقال مسؤولون إن الشرطة تحتجز حالياً قبطان السفينة وأحد أفراد طاقمها على الأقل، بعد أن أظهرت الفحوص تعاطيهما مادة الماريجوانا.