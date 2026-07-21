قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري يستهدف في هجوم صاروخي منشآت عسكرية بقاعدة أمريكية بالأردن
بعد إسدال الستار على مونديال 2026.. أين جاءت مصر والمغرب وبقية العرب في الترتيب النهائي لكأس العالم؟
وزيرا الرياضة والتخطيط يبحثان الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع "اقتصاد الشباب"
الكرة الذهبية تشتعل بعد مونديال 2026.. من يخطف تاج الأفضل في العالم؟
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا؟
وزير الصحة: مصر تُحقق قفزة نوعية في مواجهة السرطان.. تراجع تاريخي في الوفيات والإصابات
أسعار الذهب الآن في مصر
بعد تداول فيديو الواقعة.. إجراءات حاسمة ضد سائق ميكروباص بموقف طهطا في سوهاج لاتهامه بالتعدي على بلوجر شهيرة
ذكرى انطلاق التلفزيون المصري.. من لحظة الميلاد إلى ذاكرة وطن لا تنطفىء
الولايات المتحدة تعلن إكمال جولة جديدة من الضربات ضد إيران
الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
هل سنواجه أزمة طاقة بسبب الأحداث العالمية؟.. وزراء سابقون يعلقون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر توجه رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها

قطر توجه رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
قطر توجه رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
أ ش أ

وجهت دولة قطر رسالتين متطابقتين إلى كل من أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وزينون موكونغو نغاي مندوب الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن الدولي لشهر يوليو الجاري، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، الذي يمثل انتهاكا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وقامت بتوجيه الرسالتين، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.
وأشارت الرسالتان إلى استهداف إيران الناقلة القطرية "الركيات" أثناء عبورها قرب مضيق هرمز يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026.
وجددت الرسالتان إدانة دولة قطر للاستهدافات الإيرانية، واعتبرتها تصعيدا خطيرا ومرفوضا، ويشكل تهديدا مباشرا لأمنها وسلامتها وللاستقرار الإقليمي والدولي، وانتهاكا لمبادئ وأحكام القانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبرتوكولاتها الإضافية.
وأكدت الرسالتان أن هذا الاعتداء يشكل خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي أدان الهجمات التي تشنها إيران على قطر ودول المنطقة وطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات.
وحمّلت الرسالتان إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات، ما يجعلها ملزمة بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر نتيجة لهذه الأفعال.
وجددت الرسالتان احتفاظ قطر بحقها في الرد، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

دولة قطر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة زينون موكونغو نغاي مندوب الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن الدولي مستجدات الاعتداء الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من "أصعب أسبوع في يوليو".. طقس شديد الحرارة اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

استقرار وترقب.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

منتخب مصر

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

كوكوريلا

حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟

احمد موسى

بقولكم أهو ولحد أول أغسطس | أحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع على الهواء

ترشيحاتنا

ارشيفية

باحث بالعلاقات الدولية: عودة الملف النووي الإيراني تكشف تردد واشنطن

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الأرصاد الجوية

القاهرة 38.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

بالصور

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

اضطربات هضمية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

سعر ومواصفات السيارة GAC GS4 MAX موديل 2027

السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد