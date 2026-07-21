قطر توجه رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها

وجهت دولة قطر رسالتين متطابقتين إلى كل من أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وزينون موكونغو نغاي مندوب الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن الدولي لشهر يوليو الجاري، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، الذي يمثل انتهاكا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وقامت بتوجيه الرسالتين، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.

وأشارت الرسالتان إلى استهداف إيران الناقلة القطرية "الركيات" أثناء عبورها قرب مضيق هرمز يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026.

وجددت الرسالتان إدانة دولة قطر للاستهدافات الإيرانية، واعتبرتها تصعيدا خطيرا ومرفوضا، ويشكل تهديدا مباشرا لأمنها وسلامتها وللاستقرار الإقليمي والدولي، وانتهاكا لمبادئ وأحكام القانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبرتوكولاتها الإضافية.

وأكدت الرسالتان أن هذا الاعتداء يشكل خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي أدان الهجمات التي تشنها إيران على قطر ودول المنطقة وطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات.

وحمّلت الرسالتان إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات، ما يجعلها ملزمة بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر نتيجة لهذه الأفعال.

وجددت الرسالتان احتفاظ قطر بحقها في الرد، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.