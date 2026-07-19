مسيرة لليمين المتطرف الإسرائيلي لإعادة الاستيطان لقطاع غزة

نظم مستوطنون من اليمين المتطرف الإسرائيلي مسيرة للمطالبة بإعادة إقامة مستوطنات إسرائيلية داخل قطاع غزة.

ويشارك في المسيرة، التي ينظمها تنظيم "نحالا" الاستيطاني، عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست، أبرزهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب شخصيات من حزب الليكود وأحزاب اليمين.

و أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، فرض منطقة عسكرية مغلقة في محيط قطاع غزة، قبيل انطلاق المسيرة.

وأوضح الجيش أن قرار الإغلاق، جاء على خلفية معلومات تفيد بنية بعض المشاركين دخول القطاع بشكل غير قانوني، مؤكدا أنه سيمنع أي محاولة لاجتياز الحدود.

ومن المقرر أن تنطلق "مسيرة الآلاف" من منطقة ياد مردخاي تحت شعار "العودة إلى الوطن بعد 21 عاما"، في إشارة إلى الانسحاب الإسرائيلي من مستوطنات غوش قطيف في قطاع غزة عام 2005.

وتحظى المسيرة بدعم أكثر من عشرة أحزاب ومنظمات يمينية، من بينها حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت يواصل فيه وزراء ونواب في الائتلاف الحاكم الدعوة إلى احتلال قطاع غزة وإعادة الاستيطان فيه. وكان سموتريتش قد أعلن مؤخرًا أن خططًا لإقامة ثلاث مستوطنات جديدة باتت جاهزة، وأن تنفيذها ينتظر موافقة نتنياهو.