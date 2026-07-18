قرار عاجل بشأن محاكمة 50 متهما في الهيكل الإدارى بالتجمع

قررت الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 50 متهما، في القضية رقم 13988 لسنة 2024، جنايات التجمع، والمعروفة بالهيكل الإداري للإخوان، لـ 4 أكتوبر للمرافعة.

تفاصيل أمر الإحالة



كشف أمر الإحالة، إنه فى غضون الفترة من عام 2015 وحتى 10 ديسمبر 2024، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب ووجه للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وفيما وجه لبعض المتهمين تهم حيازة مطبوعات تروج للجماعة موضوع الاتهام.