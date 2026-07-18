السعودية تدين استمرار الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لاستمرار العدوان الإيراني الغاشم على الكويت، والبحرين، والأردن، مؤكدة وقوفها التام مع الدول الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار.

وجددت الوزارة – في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - رفض المملكة التام لما تقوم به إيران من هجمات سافرة على البنية التحتية والمنشآت المدنية والحيوية بما في ذلك محطة من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في الكويت.

وشددت الوزارة على أهمية الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد العسكري، بما يحفظ أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.