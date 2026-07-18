بسبب سوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء نويبع البحري ووقف حركة الملاحة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اعتبارًا من الساعة السابعة مساء اليوم /السبت/، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع شدة الرياح والأمواج، بما يهدد سلامة الملاحة البحرية.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن سرعة الرياح بلغت 30 عقدة جنوبية، فيما تراوح ارتفاع الأمواج بين 3 و4 أمتار، مع اضطراب شديد في حالة البحر، الأمر الذي استدعى وقف حركة الملاحة البحرية وتعليق جميع الأنشطة البحرية الخاصة بالوحدات الصغيرة والكبيرة، كإجراء احترازي لحين تحسن الأحوال الجوية.

ووجّه رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر المهندس محمد عبدالرحيم، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الموانئ التابعة، مع مراجعة جاهزية العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، وتكثيف المتابعة الميدانية لمستجدات الطقس بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما شدد رئيس الهيئة على تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة، ورفع مستوى التنسيق بين جميع الجهات المعنية، مع مواصلة تعليق الأنشطة البحرية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة حتى استقرار الأحوال الجوية وعودة الظروف الملاحية إلى معدلاتها الآمنة، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات