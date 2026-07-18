بتزيد في الصيف.. اعرف أسباب الدوخة المتكررة

تعد الدوخة من المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار خاصة في فصل الصيف .. فما سببها؟

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نعرض لكم أهم أسباب الدوخة.

أمراض الأذن ، تتسبب أمراض والتهابات الاذن في فقدان الاتزان والدوخة.

فقر الدم، فقر الدم هو نقص في عدد خلايا الدم الحمراء والدوخة من الأعراض الشائعة لفقر الدم.

ورم العصب السمعي، قد تؤثر الأورام غير السرطانية في أذنك الداخلية على توازنك وتجعلك تشعر بالدوار.

مشاكل القلب والأوعية الدموية، قد تجعلك المشاكل التي تؤثر على تدفق الدم إلى دماغك، مثل عدم انتظام ضربات القلب ( الرجفان الأذيني )، أو انخفاض ضغط الدم ( انخفاض ضغط الدم )، أو تضيق الشرايين ( تصلب الشرايين )، تشعر بالدوار.

الارتجاج، هذه الإصابة في الرأس تُلحق الضرر بالدماغ وتسبب الدوخة، من بين أعراض أخرى.

الأمراض أو الاضطرابات العصبية، الصداع النصفي والتصلب المتعدد ومرض باركنسون هي أمثلة على الاضطرابات العصبية التي تؤثر على إحساسك بالتوازن وتجعلك تشعر بالدوار.

أسباب شائعة أخرى

تشمل الحالات الطبية والمشاكل الأخرى التي قد تسبب الدوار ما يلي:

القلق والتوتر، قد تشعر بالدوار إذا كنت تعاني من فرط التنفس بسبب القلق أو التوتر .

التسمم بأول أكسيد الكربون، استنشاق أول أكسيد الكربون يسبب الدوار.

الجفاف فالدوخة هي أحد أعراض الجفاف الشديد.

انخفاض مستوى السكر في الدم ( نقص سكر الدم ). الدوخة المفاجئة هي أحد أعراض نقص سكر الدم.

الأدوية و غالباً ما تسبب أدوية ضغط الدم الدوخة.

دوار الحركة و قد يجعلك دوار الحركة تشعر بالدوار ويؤثر على توازنك