قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم قلنديا شمالي القدس وأطلقت قنابل الغاز

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمالي القدس و أطلقت قنابل الغاز، كما اقتحمت بلدة دير سامت قرب الخليل بالضفة الغربية وتغلق مدخل قرية دير جرير بقضاء رام الله بالضفة الغربية.

و أصيب، مساء اليوم الأحد، فتى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحلية.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى لإصابة فتى بالرصاص دون أن تعرف طبيعة إصابته.

وأضافت المصادر، أن جنود جيش الاحتلال انتشروا في عدد من أحياء المخيم، وأوقفوا عددا من مركبات المواطنين، كما أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة في شارع المعهد بالقرب من مخيم قلنديا، كما داهمت أحد المنازل.