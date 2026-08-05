بسبب خلافات الجيزة.. القبض على طرفي مشاجرة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقليوبية .



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بتاريخ 31/ يوليو المنقضى بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بين طرف أول : (3 أشخاص) ، وطرف ثان : (عامل ، زوجته ، نجله) جميعهم مقيمون بدائرة القسم ، لخلافات بينهم حول الجيرة تبادلوا خلالها التعدى بالسب والضرب بالأيدى “دون حدوث إصابات”، وحيازة أحدهم لسلاح أبيض.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتبين تخلص أحدهم من السلاح الأبيض الذى كان بحوزته ، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم لذات الخلافات .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.