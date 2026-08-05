محافظ القليوبية يبحث 41 شكوى للمواطنين ويوجه بسرعة تنفيذ الحلول

ترأس الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري الأسبوعي رقم (86)، لبحث شكاوى وطلبات المواطنين من مركزي قليوب والقناطر الخيرية ومدينة شبرا الخيمة، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المدن والأحياء، ووكلاء الوزارات، وممثلي الجهات التنفيذية المعنية.

وأكد المحافظ أن اللقاءات الجماهيرية تمثل إحدى أهم وسائل التواصل المباشر مع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع الشكاوى، ودراستها ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها وفقًا للقانون، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.



وشهد اللقاء مناقشة 41 شكوى وطلبًا تنوعت بين توفير فرص عمل، والحصول على وحدات سكنية، والمساعدات الاجتماعية، وإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب شكاوى تتعلق بقطاعات الري والتموين والإسكان والنظافة والطرق والإنارة، فضلًا عن عدد من الحالات الإنسانية وطلبات ذوي الهمم.



ووجّه محافظ القليوبية بسرعة استكمال إجراءات توفير كرسي متحرك لإحدى الحالات الإنسانية، ومتابعة حالة سيدة من الأولى بالرعاية لبحث تقديم الدعم المناسب لها.

كما شدد على إزالة التعديات الواقعة على أرض تابعة لهيئة الصرف بالقناطر الخيرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظًا على حقوق الدولة.



كما أصدر المحافظ توجيهات بسرعة فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء والتظلمات المقدمة من المواطنين، ودراسة عدد من طلبات الإسكان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن موقف أحد أصحاب المخابز وفقًا للوائح المنظمة.

وفي قطاع الخدمات، شدد المحافظ على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين الخاصة بالنظافة ورفع المخلفات، وصيانة أعمدة الإنارة، وتحسين حالة الطرق، مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة لضمان إزالة أسباب الشكاوى بشكل نهائي.

وفيما يتعلق بملف التشغيل، وجّه مديرية العمل بمواصلة التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب والحالات المستحقة، إلى جانب استمرار التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم.



واختتم محافظ القليوبية اللقاء بالتأكيد على أن جميع الشكاوى التي تُعرض خلال اللقاءات الجماهيرية تحظى بمتابعة مباشرة حتى الانتهاء من تنفيذ الحلول، مع استمرار عقد هذه اللقاءات بشكل دوري لتعزيز التواصل مع المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وترسيخ الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.