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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها أثناء عبور مزلقان قليوب بالقليوبية

جثة
جثة
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها إثر اصطدام أحد القطارات بها أثناء عبورها مزلقان قليوب المحطة بمحافظة القليوبية وذلك عقب ورورد تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاه.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين مصرع السيدة، وتبين من التحريات الأولية أنها تُدعى ش.م، ومقيمة بمنطقة الشرابية.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال التحقيق.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق قليوب الأجهزة الأمنية

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