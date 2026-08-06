التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها أثناء عبور مزلقان قليوب بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها إثر اصطدام أحد القطارات بها أثناء عبورها مزلقان قليوب المحطة بمحافظة القليوبية وذلك عقب ورورد تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاه.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين مصرع السيدة، وتبين من التحريات الأولية أنها تُدعى ش.م، ومقيمة بمنطقة الشرابية.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال التحقيق.