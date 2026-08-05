قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتظار «مودريك» الطويل ينتهي بعودة مُثيرة للعب مع تشيلسي
ثاني الشهادة الثانوية الأزهرية: أحلم بالالتحاق بكلية أصول الدين أسوة بالإمام الطيب
على أنغام بشرة خير.. 5 مشاهد مثيرة من استقبال جماهير طرابزون لصلاح
نقابة الأطباء تحذّر من وصفات علاج السرطان غير العلمية: كربونات الصوديوم قد تسبّب مضاعفات خطيرة|فيديو
بتهمة انتحال صفة صحفية.. نقيب الصحفيين يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد فتاة واقعة أوبر
إيران تحذر من استهداف منشآت الطاقة الخليجية حال تعرضها لهجوم أمريكي
نجوم السياسة والإعلام والرياضة يؤدون واجب العزاء للنائب محمد شبانة في وفاة والدته|صور
رسميا.. "جرويتر فورت" الألماني يضم عمر عبدالمجيد حتى 2028
زيلينسكي وروته يناقشان توريد صواريخ اعتراضية لأوكرانيا
محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين
قائد سابق لسلاح البحرية الإسرائيلي: لن يكون أمام إسرائيل «خيار» سوى مُهاجمة إيران
الألماني «يايسله» مدربًا لـ «نيوكاسل»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسعار السجائر اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 في مصر.. قائمة المحلي والمستورد

أسعار السجائر اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 في مصر.. قائمة المحلي والمستورد
أسعار السجائر اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 في مصر.. قائمة المحلي والمستورد
عبد الفتاح تركي

شهدت أسعار السجائر اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 حالة من الاستقرار داخل الأسواق المصرية، سواء بالنسبة للأصناف المحلية أو المستوردة، دون الإعلان عن أي زيادات رسمية جديدة، وهو ما حافظ على مستويات الأسعار المعلنة للمستهلكين في منافذ البيع المختلفة، بالتزامن مع استمرار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار السجائر بشكل يومي لمعرفة أي مستجدات قد تطرأ على السوق خلال الفترة الحالية.

ويأتي استقرار أسعار السجائر في مصر وسط انتظام عمليات التوزيع واستمرار توافر المنتجات في الأسواق، الأمر الذي انعكس على ثبات الأسعار الرسمية لمعظم العلامات التجارية المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى منتجات التبغ المسخن التي حافظت هي الأخرى على مستوياتها السعرية دون تغيير.

واقرأ أيضًا:

أسعار السجائر في مصر

أسعار السجائر المحلية اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026

استقرت أسعار السجائر المحلية التابعة للشركة الشرقية للدخان عند مستوياتها الأخيرة، حيث سجلت العبوة الواحدة من عدد كبير من الأصناف الأكثر انتشارا في السوق المصري نحو 48 جنيهًا، دون تسجيل أي زيادة جديدة، وجاء ذلك في ظل استمرار استقرار السوق المحلية وتوافر المنتجات بالمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة.

وجاءت أسعار السجائر المحلية على النحو الآتي:

  • سجل سعر كليوباترا كينج سايز نحو 48 جنيهًا.
  • سجل سعر كليوباترا سوفت كوين نحو 48 جنيهًا.
  • سجل سعر كليوباترا بوكس نحو 48 جنيهًا.
  • سجل سعر كليوباترا بلاك ليبول نحو 48 جنيهًا.
  • سجل سعر كليوباترا سوبر نحو 48 جنيهًا.
  • سجل سعر بوسطن وبلومنت نحو 48 جنيهًا.
  • سجل سعر مونديال بجميع أنواعه نحو 48 جنيهًا.
  • سجل سعر مونديال سويتش منتول وبلو بيري نحو 48 جنيهًا.
  • سجل سعر مونديال «أحمر - أصفر - سيلفر» نحو 48 جنيهًا.
  • سجل سعر ماتوسيان نحو 48 جنيهًا.

ويعكس هذا الثبات استمرار استقرار الأسعار الرسمية المعلنة للأصناف المحلية الأكثر تداولا داخل السوق المصري، في ظل عدم صدور أي قرارات جديدة بشأن تعديل أسعار هذه المنتجات حتى الآن.

السجائر

أسعار السجائر المستوردة اليوم في مصر

حافظت السجائر المستوردة على أسعارها الأخيرة دون أي تغييرات ملحوظة، لتظل عند المستويات الرسمية المعلنة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

  • بلغ سعر عبوة ميريت نحو 111 جنيهًا.
  • بلغ سعر عبوة مارلبورو نحو 102 جنيه.
  • بلغ سعر عبوة مارلبورو كرافتد نحو 79 جنيهًا.
  • بلغ سعر عبوة إل آند إم نحو 82 جنيهًا.
  • بلغ سعر عبوة دافيدوف نحو 102 جنيه.
  • بلغ سعر عبوة ونستون ما بين 65 و73 جنيهًا حسب النوع.

ويواصل المستهلكون متابعة أسعار السجائر المستوردة بصورة مستمرة، خاصة مع اختلاف الفئات السعرية بين العلامات التجارية وتنوع المنتجات المتاحة داخل السوق المصرية.

أسعار السجائر اليوم

أسعار التبغ المسخن اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026

شهدت منتجات التبغ المسخن استقرارا مماثلا، حيث لم تشهد أي زيادات جديدة، واستمرت عند مستوياتها السعرية الأخيرة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

  • وصلت أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها إلى 82 جنيهًا في مصر.
  • وصلت أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها إلى 69 جنيهًا للعبوة.
  • بلغ سعر التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعه نحو 87 جنيهًا للعبوة.

ويعكس استقرار أسعار التبغ المسخن استمرار ثبات الأسعار الرسمية المعلنة لهذه الفئة من المنتجات، والتي تحظى باهتمام شريحة من المستهلكين داخل السوق المحلية.

اسعار السجائر اليوم

لماذا استقرت أسعار السجائر اليوم؟

يرجع استقرار أسعار السجائر خلال تعاملات اليوم إلى استمرار الثبات النسبي في حركة الإمدادات الخاصة بالتبغ الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب انتظام منظومة التوزيع الرسمية التي تحدد الأسعار النهائية للمستهلك، وهو ما ساهم في الحد من حدوث أي تغيرات مفاجئة داخل الأسواق خلال الفترة الحالية.

كما ساعد توافر المنتجات بمنافذ البيع المختلفة على الحفاظ على مستويات الأسعار دون تغيير، الأمر الذي انعكس على استقرار أسعار السجائر المحلية والمستوردة ومنتجات التبغ المسخن، بالتزامن مع متابعة المستهلكين اليومية لأي مستجدات تتعلق بالأسعار.

اسعار السجائر اليوم

هل توجد زيادات جديدة في أسعار السجائر؟

حتى تعاملات اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، لم يتم الإعلان عن أي زيادات رسمية جديدة في أسعار السجائر المحلية أو المستوردة أو منتجات التبغ المسخن، لتظل جميع الأصناف عند المستويات السعرية المعلنة، مع استمرار متابعة السوق لأي قرارات أو تحديثات قد تصدر خلال الفترة المقبلة.

أسعار السجائر أسعار السجائر اليوم أسعار السجائر الأربعاء 5 أغسطس 2026 أسعار السجائر في مصر سعر السجائر اليوم أسعار السجائر المحلية أسعار السجائر المستوردة سعر كليوباترا اليوم سعر مارلبورو اليوم سعر ميريت اليوم سعر ونستون اليوم أسعار HEETS اليوم أسعار TEREA اليوم أسعار التبغ المسخن أسعار الشرقية للدخان قائمة أسعار السجائر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

مشغولات ذهبية

قفزة في أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

إبراهيم سعيد وطليقته

مش هسيب حقهم .. طليقة إبراهيم سعيد تكشف مفاجآت صادمة عن علاقته ببناته

وزير التربية والتعليم

التعليم : انتظروا مناهج البكالوريا نهاية أغسطس ..وتؤكد: الصور المتداولة حالياً "مزيفة"

فان دايك - محمد صلاح

فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي

محمد صلاح

مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال

ترشيحاتنا

الأهلي

الأهلي يواصل انتصاراته الودية بثنائية أمام بترول أسيوط استعدادًا للموسم الجديد

إمام عاشور

إمام عاشور يغيب عن ودية الأهلي أمام بترول أسيوط بسبب برنامج تأهيلي

مشجع طرابزون

الحلم بقى حقيقة.. مشجع طرابزون يبكي أمام شاشة التلفزيون لحظة وصول محمد صلاح

بالصور

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت

بعد انتقال محمد صلاح.. ماذا تعرف عن مدينة طرابزون التركية؟

مدينة طرابزون تركيا
مدينة طرابزون تركيا
مدينة طرابزون تركيا

طريقة تحضير بيكاتا باللحمة بمذاق المطاعم

طريقة تحضير بيكاتا باللحمة بمذاق المطاعم
طريقة تحضير بيكاتا باللحمة بمذاق المطاعم
طريقة تحضير بيكاتا باللحمة بمذاق المطاعم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟

فيديو

الفنان ساموزين

ساموزين يطرح عيشني عنوان الميني ألبوم

أنا جنبك

بأجواء السبعينات نجمة برنامج الدوم آلاء أيوب تطرح "أنا جنبك" بتوقيع بتول عرفة

محمد الشرنوبي

تفاصيل أغنيات ألبوم "بعد الليل" لـ محمد الشرنوبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد