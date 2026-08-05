أسعار السجائر اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 في مصر.. قائمة المحلي والمستورد

شهدت أسعار السجائر اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 حالة من الاستقرار داخل الأسواق المصرية، سواء بالنسبة للأصناف المحلية أو المستوردة، دون الإعلان عن أي زيادات رسمية جديدة، وهو ما حافظ على مستويات الأسعار المعلنة للمستهلكين في منافذ البيع المختلفة، بالتزامن مع استمرار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار السجائر بشكل يومي لمعرفة أي مستجدات قد تطرأ على السوق خلال الفترة الحالية.

ويأتي استقرار أسعار السجائر في مصر وسط انتظام عمليات التوزيع واستمرار توافر المنتجات في الأسواق، الأمر الذي انعكس على ثبات الأسعار الرسمية لمعظم العلامات التجارية المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى منتجات التبغ المسخن التي حافظت هي الأخرى على مستوياتها السعرية دون تغيير.

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أسعار السجائر المحلية اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026

استقرت أسعار السجائر المحلية التابعة للشركة الشرقية للدخان عند مستوياتها الأخيرة، حيث سجلت العبوة الواحدة من عدد كبير من الأصناف الأكثر انتشارا في السوق المصري نحو 48 جنيهًا، دون تسجيل أي زيادة جديدة، وجاء ذلك في ظل استمرار استقرار السوق المحلية وتوافر المنتجات بالمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة.

وجاءت أسعار السجائر المحلية على النحو الآتي:

سجل سعر كليوباترا كينج سايز نحو 48 جنيهًا.

سجل سعر كليوباترا سوفت كوين نحو 48 جنيهًا.

سجل سعر كليوباترا بوكس نحو 48 جنيهًا.

سجل سعر كليوباترا بلاك ليبول نحو 48 جنيهًا.

سجل سعر كليوباترا سوبر نحو 48 جنيهًا.

سجل سعر بوسطن وبلومنت نحو 48 جنيهًا.

سجل سعر مونديال بجميع أنواعه نحو 48 جنيهًا.

سجل سعر مونديال سويتش منتول وبلو بيري نحو 48 جنيهًا.

سجل سعر مونديال «أحمر - أصفر - سيلفر» نحو 48 جنيهًا.

سجل سعر ماتوسيان نحو 48 جنيهًا.

ويعكس هذا الثبات استمرار استقرار الأسعار الرسمية المعلنة للأصناف المحلية الأكثر تداولا داخل السوق المصري، في ظل عدم صدور أي قرارات جديدة بشأن تعديل أسعار هذه المنتجات حتى الآن.

أسعار السجائر المستوردة اليوم في مصر

حافظت السجائر المستوردة على أسعارها الأخيرة دون أي تغييرات ملحوظة، لتظل عند المستويات الرسمية المعلنة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

بلغ سعر عبوة ميريت نحو 111 جنيهًا.

بلغ سعر عبوة مارلبورو نحو 102 جنيه.

بلغ سعر عبوة مارلبورو كرافتد نحو 79 جنيهًا.

بلغ سعر عبوة إل آند إم نحو 82 جنيهًا.

بلغ سعر عبوة دافيدوف نحو 102 جنيه.

بلغ سعر عبوة ونستون ما بين 65 و73 جنيهًا حسب النوع.

ويواصل المستهلكون متابعة أسعار السجائر المستوردة بصورة مستمرة، خاصة مع اختلاف الفئات السعرية بين العلامات التجارية وتنوع المنتجات المتاحة داخل السوق المصرية.

أسعار التبغ المسخن اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026

شهدت منتجات التبغ المسخن استقرارا مماثلا، حيث لم تشهد أي زيادات جديدة، واستمرت عند مستوياتها السعرية الأخيرة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

وصلت أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها إلى 82 جنيهًا في مصر.

وصلت أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها إلى 69 جنيهًا للعبوة.

بلغ سعر التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعه نحو 87 جنيهًا للعبوة.

ويعكس استقرار أسعار التبغ المسخن استمرار ثبات الأسعار الرسمية المعلنة لهذه الفئة من المنتجات، والتي تحظى باهتمام شريحة من المستهلكين داخل السوق المحلية.

لماذا استقرت أسعار السجائر اليوم؟

يرجع استقرار أسعار السجائر خلال تعاملات اليوم إلى استمرار الثبات النسبي في حركة الإمدادات الخاصة بالتبغ الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب انتظام منظومة التوزيع الرسمية التي تحدد الأسعار النهائية للمستهلك، وهو ما ساهم في الحد من حدوث أي تغيرات مفاجئة داخل الأسواق خلال الفترة الحالية.

كما ساعد توافر المنتجات بمنافذ البيع المختلفة على الحفاظ على مستويات الأسعار دون تغيير، الأمر الذي انعكس على استقرار أسعار السجائر المحلية والمستوردة ومنتجات التبغ المسخن، بالتزامن مع متابعة المستهلكين اليومية لأي مستجدات تتعلق بالأسعار.

هل توجد زيادات جديدة في أسعار السجائر؟

حتى تعاملات اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، لم يتم الإعلان عن أي زيادات رسمية جديدة في أسعار السجائر المحلية أو المستوردة أو منتجات التبغ المسخن، لتظل جميع الأصناف عند المستويات السعرية المعلنة، مع استمرار متابعة السوق لأي قرارات أو تحديثات قد تصدر خلال الفترة المقبلة.