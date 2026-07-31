حبس 6 متهمين للاتجار في السجائر المهربة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 6 متهمين للاتجار فى السجائر المهربة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قيام تشكيل عصابى يضم (6 عاطلين "أحدهم عنصر جنائى" - مقيمون بدائرة قسم شرطة مطروح) بالاتجار فى السجائر المهربة "مجهولة المصدر" من خلال تجميعها وحجبها عن التداول بأحد المخازن المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة اللبان لإعادة بيعها بأسعار أزيد من المقررة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم استهداف عناصر التشكيل وضبطهم وضُبط بحوزتهم (100 ألف عبوة سجائر "مهربة ومجهولة المصدر" - 5 سيارات "بدون ترخيص")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.