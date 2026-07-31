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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 6 متهمين يحوزون 100 ألف عبوة سجائر مهربة داخل مخزن بالإسكندرية

القبض على تجار السجائر المهربة بالإسكندرية
القبض على تجار السجائر المهربة بالإسكندرية
أحمد بسيوني

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، لاتهامهم بالاتجار في السجائر المهربة ومجهولة المصدر، وحجبها عن التداول تمهيدًا لبيعها بأسعار أعلى من المقررة.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى نشاط المتهمين، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة مطروح، وبينهم عنصر جنائي، حيث كشفت المعلومات قيامهم بتجميع كميات كبيرة من السجائر المهربة وتخزينها داخل مخزن مستأجر بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، جرى استهداف المتهمين وضبطهم، حيث عثرت القوات بحوزتهم داخل المخزن على نحو 100 ألف عبوة سجائر مهربة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 5 سيارات غير مرخصة.

وبمناقشة المتهمين، أقروا بمزاولة نشاطهم في الاتجار بالسجائر المهربة، وتجميعها وتخزينها بقصد إعادة بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

السجائر المهربة مديرية أمن الإسكندرية ضبط المتهمين جمارك الإسكندرية

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