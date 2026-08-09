نيوكاسل يونايتد يسعى للتعاقد مع عمر مرموش

كشفت بعض الصحف العالمية عن رغبة نادي نيوكاسل يونايتد لضم المهاجم المصري عمر مرموش نجم فريق مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نيوكاسل يرغب في التعاقد مع عدد من الصفقات عقب رحيل برونو جيماريش إلى أرسنال وساندرو تونالي إلى توتنهام وأنتوني جوردون إلى برشلونة

وأضافت الصحيفه أن عمر مرموش من أبرز الصفقات التي يسعى النادي لإبرامها.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي سيطلب 60 مليون يورو للموافقه علي رحيل مرموش.

وأتمت الصحيفة أنه حتى الآن لا يوجد أي عرض رسمي من نيوكاسل يونايتد للتعاقد مع عمر مرموش.