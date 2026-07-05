أحمد موسى: القضية الفلسطينية أولوية لمصر.. ولا أمن لإسرائيل دون قيام دولة فلسطينية

وجّه الإعلامي أحمد موسى الشكر للكابتن إبراهيم حسن على رسالته الداعمة للشعب الفلسطيني وقطاع غزة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، باعتبارها القضية المركزية في المنطقة.

دعم الشعب الفلسطيني

وشدد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، على أن مصر تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية تمثل الأساس لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يمتلك حقه المشروع في الدفاع عن أرضه، معتبرًا أن تحقيق الأمن والاستقرار لن يكون ممكنًا في ظل استمرار الصراع، وأن الوصول إلى تسوية عادلة يتطلب تنفيذ حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية.

تقديم الدعم الإنساني

وأشار موسى إلى أن ما تعرض له قطاع غزة من دمار واسع لم يدفع الفلسطينيين إلى التخلي عن أرضهم، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا رئيسيًا في تقديم الدعم الإنساني وقيادة الجهود الرامية إلى إعادة إعمار القطاع، بالتنسيق مع الأطراف الدولية المعنية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني تعكس حجم التقدير المتبادل، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين يثمنون المواقف المصرية الداعمة لهم في مختلف الظروف، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني.