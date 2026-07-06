وزير العمل يتفقد اختبارات المتقدمين لفرص العمل الزراعية الموسمية بالخارج

تفقد وزير العمل حسن رداد، اليوم الاثنين،بعض الإدارات التي ترتبط بشكل مباشر مع المواطنين وذلك بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، حيث تتواجد الإدارة العامة للتشغيل، لمتابعة سير الاختبارات النظرية للمتقدمين لشغل 350 فرصة عمل في مجال العمالة الزراعية الموسمية بالخارج، والتي تواصل الوزارة تنفيذها لليوم الثالث على التوالي، في إطار الجهود المستمرة لفتح أسواق عمل خارجية جديدة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري.

وخلال الجولة، حرص الوزير على لقاء عدد من المواطنين والمتقدمين للاختبارات، وأجرى حوارات مباشرة معهم، واستمع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات والإجراءات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتذليل أي معوقات قد تواجههم، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص...كما اطمأن الوزير على انتظام أعمال الاختبارات، مؤكدًا أن الوزارة تطبق معايير فنية ومهنية دقيقة في اختيار أفضل العناصر المؤهلة للعمل بالخارج، بما يلبي احتياجات أسواق العمل الخارجية، ويحافظ على السمعة الطيبة التي يتمتع بها العامل المصري....

ووجه الوزير رسالة إلى المتقدمين، أكد خلالها أن جميع خدمات وزارة العمل، وفي مقدمتها خدمات التشغيل، تُقدم مجانًا دون أي مقابل، محذرًا من التعامل مع أي وسطاء أو جهات غير رسمية، ومشددًا على ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة للحصول على الخدمات...كما دعا الوزير الشباب إلى الالتزام والانضباط واحترام قوانين الدولة المستقبلة، مؤكدًا أن العامل المصري سفير لوطنه في الخارج، وأن حسن الأداء والسلوك يمثلان أحد أهم أسباب الحفاظ على الثقة التي تحظى بها العمالة المصرية، وفتح المزيد من أسواق العمل أمامها...وأوضح رداد أن الاختبارات النظرية تمثل مرحلة أساسية ضمن منظومة التقييم، يعقبها إجراء الاختبارات العملية والمقابلات الشخصية، وصولًا إلى اختيار أفضل المرشحين المستوفين للشروط، تمهيدًا لاستكمال إجراءات سفرهم.

وفي إطار متابعته لسير العمل بالإدارة العامة للتشغيل، تفقد رداد وحدة تشغيل ذوي الهمم، واطلع على آليات العمل والخدمات المقدمة للباحثين عن فرص عمل من ذوي الهمم، موجهًا بتكثيف جهود الوحدة، والتوسع في التنسيق مع منشآت القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص التشغيل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج وتمكين ذوي الهمم في سوق العمل..كما تفقد وزير العمل وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج "وحدات توثيق عقود العمل"، واطلع على آليات مراجعة عقود العمل والتأكد من سلامتها وصحة بياناتها، بما يضمن الحفاظ على حقوق العامل المصري قبل سفره.. كما تفقد سير العمل بالإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب، واستفسر عن الإجراءات المتبعة وآليات تقديم الخدمة، موجهًا بسرعة إنجاز المعاملات، والتيسير على المواطنين، والالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل، بما يعزز جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة.