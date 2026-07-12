نادي الأبطال يغلق الباب.. كأس العالم 2026 يرفض انضمام وجه جديد إلى منصة التتويج

رغم التغيير التاريخي الذي شهدته بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المونديال فإن البطولة رفضت حتى الآن منح العالم بطلًا جديدًا بعدما حافظت منتخبات نصف النهائي على هوية "النادي المغلق" لأبطال العالم السابقين.

واكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بتواجد منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين ليصبح اللقب العالمي حائرًا بين أربعة منتخبات سبق لها اعتلاء منصة التتويج في تأكيد جديد على صعوبة دخول أسماء جديدة إلى قائمة المتوجين بكأس العالم.

ونجح المنتخب الفرنسي في تجاوز عقبة المغرب بينما حجزت إسبانيا مقعدها بعد الفوز على بلجيكا وتفوقت إنجلترا على النرويج في حين واصلت الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها بعدما تخطت سويسرا لتتأكد حقيقة مهمة وهي أن كأس العالم 2026 لن تشهد إضافة منتخب جديد إلى قائمة أبطال العالم.

صراع بين 4 أبطال.. والتانجو في الصدارة

يدخل المنتخب الأرجنتيني الدور نصف النهائي باعتباره الأكثر تتويجًا بين المنتخبات الأربعة بعدما رفع كأس العالم ثلاث مرات من قبل أعوام 1978 و1986 و2022 ويسعى بقيادة نجمه التاريخي ليونيل ميسي إلى مواصلة كتابة المجد وتحقيق إنجاز الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي.

ويأتي منتخب فرنسا في المرتبة الثانية من حيث عدد الألقاب بين المتأهلين بعدما توج بالبطولة مرتين عامي 1998 و2018 ويأمل "الديوك" في استعادة اللقب العالمي بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق خلال البطولة الحالية.

أما منتخبا إنجلترا وإسبانيا فيدخلان المربع الذهبي بطموحات مختلفة حيث يبحث كل منهما عن إضافة النجمة الثانية إلى قميصه بعدما توج المنتخب الإنجليزي بلقب 1966 على أرضه بينما حصدت إسبانيا كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها عام 2010 بجنوب أفريقيا.

ظاهرة نادرة في تاريخ كأس العالم

وجود أربعة منتخبات سبق لها الفوز بكأس العالم في الدور نصف النهائي ليس أمرًا معتادًا إذ لم يحدث هذا السيناريو سوى مرات قليلة عبر تاريخ البطولة.

وكانت المرة الأولى في مونديال المكسيك 1970 عندما وصل إلى المربع الذهبي كل من البرازيل وإيطاليا وأوروجواي وألمانيا الغربية في نسخة تاريخية شهدت مواجهات قوية قبل أن تتأهل البرازيل وإيطاليا إلى المباراة النهائية التي حسمها منتخب السامبا بثلاثية مقابل هدف ليحقق اللقب الثالث في تاريخه.

وتكرر المشهد مرة أخرى في كأس العالم 1990 بإيطاليا عندما بلغ نصف النهائي أربعة أبطال سابقين حيث واجهت الأرجنتين منتخب إيطاليا بينما التقت ألمانيا مع إنجلترا.

وانتهت تلك النسخة بتتويج ألمانيا باللقب بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي في مباراة حُسمت بركلة جزاء سجلها أندرياس بريمه لتتوج ألمانيا بلقبها العالمي الثالث وقتها.

هل يتكرر نهائي 2022؟

تتجه الأنظار الآن إلى مباريات نصف النهائي لمعرفة شكل النهائي المنتظر خاصة مع وجود احتمالية كبيرة لتكرار مواجهة تاريخية بين فرنسا والأرجنتين.

وفي حال وصول المنتخبين إلى المباراة النهائية سيكون العالم أمام تكرار لنهائي مونديال قطر 2022 الذي شهد واحدة من أعظم مباريات كأس العالم عندما حسمت الأرجنتين اللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3.

وسيكون تكرار النهائي بين المنتخبين في نسختين متتاليتين حدثًا نادرًا للغاية إذ لم يحدث من قبل سوى مرة واحدة عندما التقت الأرجنتين وألمانيا الغربية في نهائيي 1986 و1990.

كما أن وجود كيليان مبابي وليونيل ميسي في سباق المنافسة على لقب هداف البطولة يزيد من قوة احتمالية تكرار المواجهة خاصة في ظل المستوى الكبير الذي قدمه النجمان خلال مشوار المونديال.

نهائيات محتملة تحمل طابعًا تاريخيًا

ولا تتوقف احتمالات النهائي عند مواجهة فرنسا والأرجنتين فقط فكل السيناريوهات تحمل طابعًا خاصًا فإذا وصل منتخب إنجلترا لمواجهة إسبانيا في النهائي فسيكون العالم أمام تكرار للمواجهة الأخيرة بين المنتخبين في نهائي كأس الأمم الأوروبية 2024 بينما سيكون نهائي إسبانيا والأرجنتين مواجهة بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية وهي المباراة التي كان من المنتظر إقامتها ضمن بطولة "الفيناليسما" قبل تأجيلها.

أما السيناريو الأكثر ندرة فيتمثل في نهائي يجمع بين فرنسا وإنجلترا وهي مواجهة لم يسبق لها الحدوث من قبل في تاريخ كأس العالم أو بطولة أمم أوروبا.